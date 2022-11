Hessischer Filmpreis für "Spencer"

Pablo Larrains auch in Frankfurt entstandenes Drama Spencer" erhält den Hauptpreis des Hessischen Filmpreises beim Abschluss der auf drei Abende aufgeteilten Vergabe im Frankfurter Eldorado Kino. "Filme, die das Kino wirklich lieben, die die große Leinwand wirklich brauchen, sind selten geworden. Der große Stilwille und die beeindruckenden Bilder tragen in diesem Film dazu bei, dem Innenleben einer Ikone des 20. Jahrhunderts in ungewöhnlicher Weise und Intensität nahe zu kommen. Larraín ist mit ,Spencer' gelungen, dem Mythos Diana neue Facetten abzugewinnen, Bekanntes neu zu interpretieren. In großen Bildern - gedreht unter anderem im wunderschönen Interieur des hessischen Schlosshotels Kronberg - erzählt er von einer gequälten Frau, die droht, zwischen Pflichtgefühl und Freiheitsdrang zu zerreißen", heißt es in der Würdigung. Der Preis ist mit 18.000 Euro dotiert. Nominiert waren auch das Drama "Servus Papa, See You in Hell" von Christopher Roth und der Animationsfilm "Peterchens Mondfahrt" von Ali Samadi Ahadi. Lea Drinda wurde als beste Schauspielerin in der Serie Becoming Charlie" ebenfalls ausgezeichnet.

Hessens Kunst- und Kulturministerin Angela Dorn sagt zum Event und dem in diesem Jahr besonderen Ablauf, der insbesondere die Kinos in den Vordergrund rückt: "Einmal im Jahr blicken wir auf die hervorragenden hessischen Filmproduktionen und die tolle Kinoarbeit in ganz Hessen und sagen allen Akteurinnen und Akteuren Danke für ihr Engagement. Diesmal tun wir das aufgrund der besonderen Situation nicht bei einer Gala, sondern dort, wo der Film hingehört - in Kinos, vor Kinopublikum. "Das gibt uns auch Gelegenheit, die ausgezeichneten Filme in voller Länge zu zeigen und damit zu demonstrieren: Der Film braucht das Kino, das Kino braucht das Publikum, das Publikum braucht tolle Filme - und die werden auch in Hessen gemacht. Und wir wollen zusätzliche Aufmerksamkeit auf die hessenweite Vielfalt und Qualität der Kinos lenken. Christoph Bausch, Hausherr im Eldorado, ist ein mutiger und kundiger Kinomacher, der mit der Harmonie und dem Cinéma schon zwei wichtige Frankfurter Kinos zu neuem Leben erweckt hat, mit attraktiven Räumlichkeiten, einem vielfältigen Programm und innovativen Formaten. Dass er mitten in der Pandemie auch das Eldorado übernommen und vor der Schließung bewahrt hat, ist ein klares Bekenntnis zur Zukunft des Kulturorts Kino."

Gestern Abend war u.a. "Mutter" als bester Dokumentarfilm im Bali in Kassel gewürdigt worden und vorgestern "The Sunset Special" als bester Kurzfilm in der FilmBühne Bad Nauheim.

Alle Preisträger des 33. Hessischen Film- und Kinopreis