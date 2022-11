Kindertiger für "Der Pfad"

"Die Welt, die uns im Gewinnerdrehbuch gezeigt wird, hat uns alle in ihren Bann gezogen. Die Spannung wurde bis zuletzt gehalten; Das ganze Buch war ein Abenteuer." So die Begründung der Jurymitglieder im Alter zwischen zehn und zwölf Jahren für die Vergabe des "Kindertigers 2022" an das Drehbuch von Der Pfad", das Rüdiger Bertram und Jytte-Merle Böhrnsen auf Basis der erfolgreichen Literaturvorlage von Bertram verfassten.

Die mit 20.000 Euro dotierte Auszeichnung wurde heute im Rahmen einer feierlichen Veranstaltung vom stellvertretenden FFA-Vorstand Frank Völkert überreicht. "Wir erzählen in 'Der Pfad' eine Geschichte von 1941 - aber wir erzählen letztlich eine Geschichte von heute: Wir erzählen von Flucht und von Kindern, die auf der Flucht sind. Deswegen ist der 'Der Pfad' keine Geschichte aus der Vergangenheit, die nichts mehr mit uns zu tun hat. Daher freuen wir uns ganz besonders, dass dies mit dem Preis ausgezeichnet wurde", bedankte sich Rüdiger Bertram. Jytte-Merle Böhrnsen wiederum freute sich besonders über die "berührenden Worte" der Kinderjury: "Genau das wollten wir erreichen mit dem Buch und umso glücklicher macht es uns, dass uns das gelungen ist!"

Der Kindertiger wird seit 2008 von der FFA gestiftet und in Kooperation von Vision Kino und KiKA sowie in enger Zusammenarbeit mit der FBW-Jugend-Filmjury.

Neben dem Drehbuch zu "Der Pfad" waren auch jene zu Die Olchis - Willkommen in Schmuddelfing" von Toby Genkel und John Chambers sowie jenes zu Träume sind wie wilde Tiger" von Ellen Schmidt, Sathyan Ramesh, Lars Montag und Murmel Clausen nominiert. Bereits die Nominierungen sind mit je 5.000 Euro dotiert. Sämtliche Preisgelder dienen der Entwicklung eines neuen Treatments oder Drehbuchs für einen Kinder- oder Jugendfilm.