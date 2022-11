VoD-Charts: Ahoi!

Mit 5,40 Mio. Views war "Manifest" einmal mehr der am meisten nachgefragte Inhalt auf deutschen VoD-Plattformen. Vermutlich aber nicht mehr lange: Auf Platz zwei steigt die am 17. November gestartete Mystery-Thriller-Serie "1899" in die VoD-Charts ein: 4,58 Mio. Aufrufe dürften noch längst nicht das Ende der Fahnenstange sein. Doch wie so oft, zeigt die aktuelle Auswertung für den Berichtszeitraum 18. bis 24. November, dass Altformate wie "Two and a Half Men" und natürlich "The Big Bang Theory" bevorzugte Streaming-Entertainment-Inhalte bleiben. Noch erwähnenswert: Die SciFi-Serie "Peripherie" zeigt sich auf Platz sechs mit einer Bruttoreichweite von 2,59 Mio. Die von Amazon wöchentlich herausgegebenen Prime-Charts hatten diesen Erfolg bereits angedeutet. Das Staffelfinale von "Peripherie" ist für den 9. Dezember geplant.

VoD-Charts

1. Manifest 5,40 Mio.

2. 1899 4,58 Mio.

3. Two and a Half Men 3,37 Mio.

4. Elite 2,92 Mio.

5. The Big Bang Theory 2,67

6. Peripherie 2,59 Mio.

7. The Vampire Diaries 2,43 Mio.

8. Stranger Things 2,38 Mio.

9. Breaking Bad 2,20 Mio.

10. The Blacklist 2,05 Mio.

Quelle: VoD-Ratings.com