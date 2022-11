HDF mahnt Nachbesserungen am Entwurf zu Gas- und Strompreisbremsen an

Anfang der Woche hat das Bundeswirtschaftsministerium einen Referentenentwurf für das Gesetz zur Gas- und Strompreisbremse vorgelegt, Details hierzu finden Sie unter anderem hier auf der Website des BMWK.

Grob zusammengefasst, soll der Gaspreis für Unternehmen mit einem jährlichen Verbrauch von unter 1,5 Mio. kWh von März 2023 bis April 2024 auf 12 Cent brutto pro kWh für 80 Prozent des Vorjahresverbrauchs begrenzt werden. Unternehmen mit höherem Verbrauch sollen einen Arbeitspreis von sieben Cent pro kWh für 70 Prozent ihrer Verbrauchsmenge von 2021 erhalten.

Die Strompreisbremse soll bereits ab Januar 2023 gelten, allerdings erst ab März 2023 (rückwirkend) ausgezahlt werden. Hier gilt eine Grenze von 40 Cent pro kWh für Verbraucher und Unternehmen mit einem Verbrauch von bis zu 30.000 kWh im Jahr. Unternehmen mit einem Stromverbrauch von mehr als 30.000 kWh im Jahr erhalten einen Garantiepreis von 13 Cent pro kWh (netto) für 70 Prozent ihrer bisherigen Verbrauchsmenge, wiederum bezogen auf den Verbrauch im Jahr 2021.

Letzteres stellt naturgemäß einen Knackpunkt aus Sicht der Kinos dar. Denn der Jahresverbrauch in 2021, als Kinos über Monate zwangsgeschlossen waren und der Löwenanteil erst am 1. Juli wieder öffnete, kann in ihrem Fall natürlich schon grundsätzlich keine taugliche Referenz für die Berechnung sein - allenfalls dann, wenn man den Jahresverbrauch auf Basis der Monate tatsächlichen Betriebs hochrechnen könnte.

Tatsächlich soll diese Problematik auf Ebene der BKM erkannt worden sein, wo man sich hinsichtlich des dort geplanten (ergänzenden) Härtefallfonds natürlich ganz zentral mit Einrichtungen (auch jenseits der Kinos) auseinandersetzen muss, die 2021 über Monate hinweg kein oder nur ein sehr eingeschränktes Angebot machen konnten. So war aus dem politischen Umfeld zu vernehmen, dass das Referenzjahr bei der vorangeschalteten Ermittlung des tatsächlichen Bedarfs flexibel gehandhabt werden konnte (wir berichteten).

Der HDF, der die geplanten Entlastungen natürlich grundsätzlich begrüßt, hat sich in dieser Angelegenheit bereits an das Bundeswirtschaftsministerium gewandt, und angemahnt, dass bei der Berechnung des historischen Verbrauchs auch "alternative Zeiträume, die die tatsächliche Unternehmensrealität der Kinos widerspiegeln", als Grundlage gewählt werden können.

Ein zweiter zentraler Punkt, den der HDF gegenüber dem BMWK angemahnt hat, ist eine klare Regelung des Umgangs mit verbundenen Unternehmen bei Beihilfeobergrenzen und der Berechnung des Gesamtverbrauchs. Aktuell sei noch unklar, welche Grenze beim Gasverbrauch gelte, wenn die einzelnen zugehörigen Betriebe jeweils unter 1,5 Mio. kWh lägen, der Wert aber insgesamt überschritten werde.