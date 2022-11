"Gletschergrab" in der Fertigstellung

Wotan Wilke Möhring stand im Frühjahr für den internationalen Kinothriller Gletschergrab" vor der Kamera (wir berichteten). Jetzt synchronisiert er bei Splendid Synchron seine Rolle auf deutsch. Vivian Ólafsdóttir spielt in der ersten internationalen Eigenproduktion der Splendid Entertainment GmbH die Hauptrolle als Bankangestellte, die in den Strudel einer internationalen Verschwörung hineingezogen wird, als sie Filmmaterial von einem alten Flugzeugwrack erhält, das kürzlich durch das Abschmelzen eines der größten Gletscher Islands freigelegt wurde. Ian Glen, Jack Fox und Ólafur Dari Ólafsson sind in weiteren Rollen zu sehen. Óskar Thór Axelsson inszenierte nach einem Drehbuch von Marteinn Thorisson, das auf dem Roman Operation Napoleon" von Arnaldur Indriðason basiert.

Hilmar Sigurðsson und Tinna Proppé von der isländischen Sagafilm produzieren mit Dirk Schweitzer und Anita Elsani für Splendid Entertainment. Deutsche Koproduzenten sind Jens Wolf und Neshe Demir von MMC Fiction und das ZDF mit Doris Schrenner als Verantwortlicher.

Der Kinostart hierzulande ist am 9. März 2023 vorgesehen.