Mario Adorf in Lünen gefeiert

Im Rahmen des 32. Kinofest Lünen wurde Ehrengast Mario Adorf am 23. November mit der "Nike", dem mit 15.000 Euro dotierten Preis für sein Lebenswerk, ausgezeichnet.

Im Rahmen des 32. Kinofest Lünen wurde Ehrengast Mario Adorf am 23. November mit der "Nike", dem mit 15.000 Euro dotierten Preis für sein Lebenswerk, ausgezeichnet. Im Anschluss wurde das Festival mit "Orphea In Love" feierlich und in Anwesenheit des Regisseurs Axel Ranisch und Team eröffnet. Auf dem Foto (v.l.):

Christina Bentlage (Film- und Medienstiftung NRW, Leiterin Förderung und Prokuristin), Nathanael Liminski (Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten, Internationales sowie Medien des Landes Nordrhein-Westfalen und Chef der Staatskanzlei), Mario Adorf (Preisträger), Sonja Hofmann (Festivalleiterin) und Dieter Kosslick (Laudator Preis für das Lebenswerk). Das Festival läuft noch bis 27. November.