7 Fragen an... Schauspieler Max Hubacher

Schauspieler Max Hubacher ist aktuell im Prime-Video-Liebesfilm Sachertorte" zu sehen. Für Blickpunkt:Film hat er die "7 Fragen" beantwortet.

Wie sind Sie zum TV/Film gekommen?

Da war ich 15 und hab beim Jugendclub vom Schlachthaus Theater Bern mitgemacht. Die damalige Theaterpädagogin hat dann von einem Casting für den Kinofilm Stationspiraten" gehört, für den jugendliche Laiendarsteller gesucht wurden. Da bin ich hin und konnte mit viel Glück eine der Hauptrollen ergattern. Danach hatte mich Corinna Glaus, eine der bedeutendsten Casterinnen der Schweiz, auf dem Schirm und mich glücklicherweise immer wieder für weitere tolle Projekte vorgeschlagen.

An welche Erfahrung mit der Branche erinnern Sie sich besonders gern?

Wahrscheinlich tatsächlich an den Umstand, dass ich während der Dreharbeiten als Teenager nicht zur Schule musste. Ich habe mich damals ziemlich schwer getan mit der Schule, immer die gleichen Abläufe, den ganzen Tag still dasitzen. Da war die Filmwelt, in der wir gefühlt täglich an einem neuen Ort gedreht haben, bei der ich nicht genau wusste, was als nächstes passiert, ich auch endlich wusste, wohin mit meiner Energie, ein Geschenk. Das hat sich bis heute gehalten.

Was hat Sie zuletzt besonders geärgert?

Dass Covid immer noch wütet und nach wie vor komplette Produktionen lahmlegen kann. Durch Verschiebungen und Überschneidungen mit anderen Projekten leidet das Privatleben schon auch drunter. Das ärgert mich sehr.

Der wichtigste Film in Ihrem Leben?

Children of Men". Ein sehr aufwändiger Film, mit eindrücklich langen Sequenzen, die am Stück gedreht wurden, also ohne Schnitt. Diesen Film hab' ich vor meinem Einstieg in die Filmbranche schon oft geschaut, doch als ich verstanden habe, welchen Aufwand, welche Hingabe solch eine Arbeit bedeutet, hat mich das umso mehr fasziniert. Diese Echtheit, obwohl ein komplett erfundenes Milieu, danach versuche ich in meiner Arbeit seit jeher zu streben.

Was ist Ihr prägendes TV-Erlebnis?

"NSU-Die Täter". Bisher hat mich kein TV-Film so umgehauen. Unfassbar gut erzählt und gespielt. Warum tun Menschen das, was sie tun? Diese Frage reizt mich sehr.

Ihre momentane Filmempfehlung?

Ist zwar schon etwas her, seit der Film rausgekommen ist, aber es lohnt sich, wie ich finde: Die Wütenden - Les Misérables". Nicht etwa das Musical, sondern ein französischer Film in den Pariser Banlieues, der auf mich großen Eindruck gemacht hat, und stellenweise an "Hass" erinnert. Leider ging der Film damals neben dem Oscargewinner "Parasite" etwas unter. Zu Unrecht, finde ich.

Was würden Sie im Kino-/Film-/TV-Markt gern ändern?

Einiges! Was mein Film-Departement betrifft, so wünsche ich mir, dass der Vorlauf zu Dreharbeiten wieder länger wird. Ich habe den Eindruck, dass viele Projekte immer spontaner und knapper casten und somit auch besetzen. Das verkürzt die Vorbereitungszeit, die für mich einen wesentlichen Aspekt meiner Arbeit ausmacht.