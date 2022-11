Sat.1 und BurdaVerlag kooperieren bei VIP-Format

In der neuen Sat.1-Nachmittagsschiene "Volles Haus", die im Frühjahr 2023 startet, bekommt der BurdaVerlag mit dem VIP-Format "BUNTE - live" einen eigenen Platz.

Der Sender Sat1 und der BurdaVerlag starten zusammen das tägliche VIP-News-Format "BUNTE - live" innerhalb der neuen Sat.1-Nachmittagsshow "Volles Haus!", deren Programmstart mit den Moderatoren Jasmin Wagner und Jochen Schropp im frühen Frühjahr 2023 ist. Produziert wird "BUNTE - live" von der zum BurdaVerlag gehörenden Bewegtbild-Unit BurdaStudios gemeinsam mit dem People-Magazin Bunte.

"BUNTE - live" verspricht topaktuelle Berichterstattung aus der Welt der Prominenten sowie exklusive Insider-News direkt aus der "BUNTE"-Redaktion. Außerdem soll es besondere Hintergrundgeschichten und ganz persönliche Star-Talks zu sehen geben. Dazu werden die neuesten Schlagzeilen regelmäßig unter anderem von "BUNTE"-Chefredakteur Robert Pölzer, Unterhaltungschefin Stephanie Göttmann-Fuchs und Chefreporterin Christiane Hoffmann live im Studio für alle eingeordnet, die sich für die Welt der Stars und Promis interessieren.

Sat.1-Chefredakteurin Juliane Eßling kommentiert: "Die Marke 'Bunte' steht seit jeher für große VIP-Expertise und beste Insights in die Promi-Welt. Mit unserem neuen VIP-News-Format 'BUNTE - live' geben wir den aktuellsten Promi-Storys ein exklusives Zuhause in #VollesHaus. Mit dem Start Anfang 2023 können die Zuschauer:innen dann täglich, live und direkt in die Welt ihrer Stars eintauchen. Wir sind begeistert, dass wir mit 'BUNTE - live' das erste und bekannteste deutsche People Magazine zu Sat.1 holen."

Der Geschäftsführer BurdaStudios, Matthias Lange, ergänzt: "Wir freuen uns auf den Ausbau unserer bisher erfolgreichen Zusammenarbeit mit Sat.1. Mit dem TV-Sender haben wir den idealen Partner, um nun auch die crossmedial erfolgreiche Marke 'Bunte' im TV zielgruppenaffin zu etablieren. Mit der Platzierung von 'BUNTE - live' auf einem der wichtigsten und prominentesten Vorabendplätze in Sat.1 wird die Zielgruppe künftig an allen relevanten Touchpoints erreicht. Die Zuschauer:innen können sich auf exklusiven People-Journalismus und erstklassiges Entertainment freuen."