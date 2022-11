Televisionale: Gutes Omen für die Oscars?

Wenn man es schafft, Dominik Graf zu Tränen zu rühren, dann hat man womöglich auch Chancen auf einen Oscar oder zumindest eine Oscar-Nominierung. Die österreichische Filmemacherin Marie Kreutzer darf die begeisterte Resonanz, die ihr für ihren Landkrimi Vier" zuteil wurde, zumindest als gutes Omen für ihren Kinoerfolg Corsage" werten, den Österreich ins Rennen um den Auslandsoscar geschickt hat. Das immer wieder gerne zurecht bemühte "Tu Felix Austria" fiel Televisionale-Jurychef Graf als erste Reaktion ein, man kann es auf beide Wettbewerbe, den kleineren nationalen und den übergroßen internationalen anwenden. Ein "Grandios!" schickte der Regie-Mastermind seiner Kollegin noch hinterher. "Vier" ist eigentlich kein Krimi, sondern ein Film über das Anderssein auf dem Land. Ein vor 20 Jahren verschwundenes Mädchen bekam das einst zu spüren, im Hier und Jetzt ist es ein schwules Paar, gespielt von Laurence Rupp und Manuel Rubey, über das Domink Graf sagte: "So habe ich das im deutschen Fernsehen noch nie erlebt ... so selbstverständlich." Lisa Gotto lobte, wie Raum und Figuren mit Achtsamkeit und Zärtlichkeit aufgebaut wurden. Ein Musterbeispiel dafür, was im Krimigenre möglich ist, "wenn man es sich zur Brust nimmt" (nochmal Graf). Die völlig zurecht so umfangreich Gepriesene zeigte sich mehr oder minder sprachlos und bedankte sich bei den Redaktionen von ORF und ZDF, die ihr den Freiraum gewährten, an die Grenzen zu gehen.

Wesentlich kontroverser ging es zuvor beim RTL-Film "Der Rebell" über den jungen Boris Becker zu. Die aufrichtige Befürchtung, der Film könnte in der Luft zerrissen werden und RTL sein Comeback im Kurhaus nach mehr als zehn Jahren bitter bereuen, war indes unbegründet. Es entflammte eine tiefgreifende Diskussion zwischen Jury, Fachpublikum und dem Filmteam. Für Lisa Gotto hatte der Film zu viel Struktur. Unter dem Eindruck des gefühlt jeden zweiten Radiohit der Achtziger berücksichtigenden Soundtrack sprach sie von einem "verhuschten Musical über einen Westentaschenrebell". Ein Gedanke, den Regisseur Hannu Salonen begeistert aufgriff. Für ein Musical stehe er sofort bereit. Zuvor räumte er ein, dass er die eine oder andere Schnittentscheidung heute anders treffen würde, machte aber auch deutlich, dass er nach zermürbender Corona-Unterbrechung einen Film machen wollte, "der voll auf die Zwölf geht". Zudem trieb die Jury zurecht die Frage um, wer denn letztlich die Hauptfigur war, der von Bruno Alexander gespielte Tennisstar oder sein sehr feinsinnig von Samuel Finzi verkörperter Trainer, und tatsächlich erfuhr man, dass die erste Drehbuchfassung den Titel "Bosch" trug. Mit klugen Worten outete sich dwdl-Kollege Jan Freitag als überraschender Sympathisant des Films. Am Rande fiel auch die Vokabel "wissenschaftlich", offenbar ein Trigger-Ausdruck, der in Dominik Graf, der gleichsam zwischen Sympathie und kritischen Tönen für den Film schwankte, einen kleinen Ausbruch auslöste. Zuvor hatte er bemängelt, dass man in Deutschland dazu neige, sobald man sich darauf geeinigt habe, einen Unterhaltungsfilm zu machen, keine Brüche mehr in den Figuren, der Dramaturgie zuzulassen. "Wenn man aufzeigen will, wie man so einen Film besser machen könnte, heißt es gleich, man will die Unterhaltung kippen", kochte es in Graf, der "das Schisma des deutschen Films" aus Arthouse und Unterhaltungsfilm formulierte, wobei Arthouse immer arthousiger und der Unterhaltungsfilm immer blöder werde. Für solche Momente liebt man Baden-Baden.

Der dritte Wettbewerbsfilm des Tages, Hyperland" von Mario Sixtus, sorgte für faszinierende Überforderung. Das Kleine Fernsehspiel brachte Science Fiction nach Baden-Baden und erzählt von einer Welt, in der Carma-Points vergeben werden, die über die Stellung in der Gesellschaft entscheiden. Sabine Heinrich fand Gefallen an "Energie, Verspieltheit und Kreativität" des Films, mochte "den Mut, so abzudrehen", war aber von der Wirkung des Films nicht überzeugt. Lisa Gotto hegte große Sympathien, kritisierte aber eine "Zerfaserung" und die Schwierigkeit, die vielen zeitlichen Ebenen zu unterscheiden. Sie zählte die Vielzahl an SciFi-Versatzstücken auf und fragte weise: "Sind das Genre-Zitate oder zu viele Bälle in der Luft?" Für den meisten Diskussionsstoff sorgte eine ganz besonders aus den Kreisen der Studierendenjury kritisierte Vergewaltigungsszene. "Nicht nur zeigen, auch verhandeln", war der Tenor, "eine Sichtweise aus längst vergangen geglaubten Zeiten" der Vorwurf. Sabine Heinrich formulierte treffend, eine Vergewaltigung dürfe nicht nur als Fallhöhe dienen. Daraus entwickelte sich ein Exkurs über den Umgang mit Vergewaltigung im Film, und auch darin zeigte sich eine große Stärke des Festivals und seines Prinzips der offenen Filmbesprechung. Mario Sixtus nahm die Vorwürfe sehr ernst und die Kritik an. "Mir war nicht klar, welche Felder ich damit betrete. Heute würde ich es nicht mehr so machen." Chapeau!

Mit den heutigen Vorstellungen von Ramstein - Das durchstoßene Herz" und Meret Beckers Abschieds-"Tatort: Das Mädchen, das allein nach Haus geht" schließt der Fernsehfilmwettbewerb, ehe am Nachmittag mit Faking Hitler" das Rennen um den ersten Deutschen Serienpreis eingeläutet wird.