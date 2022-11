Foto des Tages: "Grump" auf Premierentour

Kino

"Manchmal ist das Leben eben tragisch, aber oft ist es wahnsinnig lustig und komisch": Produzent Raoul Reinert, Regisseur Mika Kaurismäki, Rosalie Thomass, Stefan Paul (Arsenal Filmverleih, v.l.) und weiterer Cast und Crew präsentierten die finnisch-deutsche Koproduktion "Grump" - nach den ausverkauften Premieren beim Filmfest Hamburg und den Nordischen Filmtagen - stimmungsvoll im Filmkunst 66 in Berlin, Abaton in Hamburg und Passage Kino in Leipzig mit ausgelassenen Fototerminen, bei denen die markanten Uschanka-Mützen nicht fehlen durften. Der berührende und versöhnende Film mit bittersüßem Humor war im Herbst die #1 in Finnland. Singer-Songwriter Samu Haber spielte mit und steuerte den Filmsong "Hometown Gang" zur Produktion von Solar, ATF und Cuckoo Clock Entertainment bei, MOIN FFHSH förderte. "Grump" startet am 24.11. bundesweit im Arsenal Filmverleih. (PR-Veröffentlichung; Foto: Cuckoo Clock Entertainment/Nils Jaspersen)