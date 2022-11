Medienboard begrüßt Senatsbeschluss

Auf Vorlage der Regierenden Bürgermeisterin Franziska Giffey hat der Berliner Senat am 22. November den Beschluss über die "Filmfreundliche Stadt Berlin - Gute Rahmenbedingungen für die Filmbranche" gefasst. Mit dem Schritt, der bereits Ende Juni angekündigt worden war, bekennt sich der Senat nach eigener Darstellung "zu der Aufgabe, die Rahmenbedingungen für Dreharbeiten in Berlin als Medienmetropole und Filmstadt zu verbessern und Film- sowie Fernsehproduktionen noch stärker zu unterstützen".

Die Initiative "Filmfreundliche Stadt" war ursprünglich schon 1999 vom Senat ins Leben gerufen worden und lebt nun wieder auf. Zentrales Fundament des Konzepts ist nach dem heutigen Beschluss die Einrichtung einer zentralen Anlaufstelle für Drehgenehmigungen, mit der der Branche Filmarbeiten in Straßen und Parks deutlich erleichtert werden sollen.

Anlässlich einer Pressekonferenz im Delphi Lux erklärte Franziska Giffey: "Berlin ist Filmhauptstadt. Schon jetzt verzeichnet unsere Stadt die meisten Drehtage im deutschlandweiten Vergleich. Die Filmwirtschaft ist hier zuhause und investiert hier mit vielfachen Effekten für die Region. Das prägt das Image der Stadt und ist schon lange ein bedeutender Wirtschaftsfaktor. Mit unserem Senatsbeschluss 'Filmfreundliche Stadt Berlin' passen wir die Rahmenbedingungen an die aktuelle Zeit an und verbessern diese weiter. Drei Faktoren sind dabei besonders entscheidend: eine Filmförderung auf Rekordniveau, eine zentrale Anlaufstelle für Drehgenehmigungen und eine erhöhte Ausstattung und ein neuer Standort für die Deutsche Film- und Fernsehakademie Berlin. Filmschaffende aus aller Welt sind hier herzlich willkommen. Denn unsere Stadt ist die schönste Kulisse."

Und Medienboard-Geschäftsführerin Kirsten Niehuus ergänzte: "Berlin loves Film! Das ist in Kürze die Botschaft, die der Senat in seinem Beschluss an die Filmbranche sendet. Laut Beschluss sollen u.a. Genehmigungsprozesse für Dreharbeiten künftig vereinfacht werden, um den national und international begehrten Drehort für Filme und Serien noch attraktiver zu machen! Eine Maßnahme von großer Bedeutung bei über 6000 Drehtagen pro Jahr - das bedeutet, dass rund 17 Mal am Tag die Filmklappe in der Metropolregion fällt. Ein wunderbares Geräusch, das nicht nur 'Action, bitte' signalisiert, sondern auch Arbeitsplätze und Standortmarketing."