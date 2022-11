Studiocanal verkündet "Best of Cinema"-Titel für das erste Halbjahr 2023

Dass Studiocanal die "Best of Cinema"-Reihe konsequent fortführt, war bereits kommuniziert worden, nun gab der Verleih die Titel für die ersten sechs Monate des kommenden Jahres bekannt - und nannte eine Zahl zum bisherigen Zuspruch für die Reihe.

Vor gut einem Jahr - am 2. November 2021 - startete Studiocanal in Kooperation mit mehr als 300 Kinos und dem Klassiker "The Outsiders" die Reihe "Best of Cinema", in deren Rahmen man an jedem ersten Dienstag im Monat geliebte Kultfilme und Highlights der Filmgeschichte wieder auf die große Leinwand holt. Ein Angebot, das in seiner bisherigen Laufzeit "über 100.000 Zuschauer:innen begeistern konnte", wie der Verleih mitteilt.

Dass die Reihe auch im kommenden Jahr fortgesetzt wird, war im Rahmen der Filmmesse in Köln bereits öffentlich kommuniziert worden, nun wurden die konkreten Titel und deren Termine für das erste Halbjahr kommuniziert, darunter nicht auch Filme, die Studiocanal schon außerhalb dieser Reihe erfolgreich wiederaufgeführt hatte. Nahezu sämtliche Filme der Reihe wurden für die Wiederaufführung in 4K restauriert.

Los geht es am 3. Januar mit dem legendären Action-Klassiker "Rambo", der 40 Jahre nach seinem ursprünglichen deutschen Kinostart im Januar 1983 auf die Leinwände zurückkehrt.

Am 7. Februar folgt einer der meistdiskutierten "Skandalfilme" der Kinogeschichte, Paul Verhoevens Basic Instinct", der vor gut 20 Jahren rund 4,5 Mio. Besuche in den deutschen Kinos zählte.

Der legendäre Antikriegsfilm Apocalypse Now - Final Cut" hatte schon bei einer Wiederaufführung im Jahr 2019 anlässlich des 40-jährigen Jubiläums massiv gepunktet. Alleine die erste Vorführung in 166 Kinos zog am 15. Juli mehr als 12.000 Besucher:innen an und erzielte damals den höchsten Kopienschnitt des Tages, weitere Vorführungen folgten. In der Reihe "Best of Cinema" ist der Film am 7. März zu sehen.

2017 wiederum hatte Studiocanal "Terminator 2 - Tag der Abrechnung" an einem denkwürdigen Tag zurück in die Kinos geholt: am 29. August, dem Datum, zu dem Skynet dem Film zufolge den Krieg gegen die Menschheit (wenn auch im Jahr 1997) begann. Comscore zählte für diese 3D-Wiederaufführung gut 26.000 Besuche; 2023 kommt der Film am 4. April wieder in die Kinos.

Seine 4K-Premiere auf der Leinwand erlebt am 2. Mai "Flash Gordon", eine knallbunte SciFi-Comicadaption, die nicht zuletzt wegen des Soundtracks von Queen Kultstatus genießt.

Und den Schlusspunkt für "Best of Cinema" im ersten Halbjahr 2023 setzt schließlich am 6. Juni Luc Bessons "Im Rausch der Tiefe" mit seinen betörenden Aufnahmen über und unter Wasser.

Einen neuen Trailer für die "Best of Cinema"-Staffel des ersten Halbjahres 2023 finden Sie hier auf YouTube.