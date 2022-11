Ramadans Serien-Regiedebüt "Asbest" startet in ARD-Mediathek

Die Pantaleon Films Produktion "Asbest" ist Kida Khodr Ramadans erste Serie als Regisseur. Los geht es mit den fünf Episoden 2023 exklusiv in der ARD-Mediathek.

Die fünfteilige Serie "Asbest", bei der Kida Khodr Ramadan ("In Berlin wächst kein Orangenbaum", "4 Blocks") erstmals für ein Serienformat Regie geführt hat, läuft ab dem 20. Januar exklusiv in der ARD-Mediathek. Im Zentrum steht Momo (Xidir aka Koder Alian), ein junges Fußballtalent, dessen Karriere durch einen Raubüberfall ein jähes Ende findet und der sich plötzlich in einer ihm völlig fremden Welt neu behaupten muss.

Juri Sternburg schrieb die Drehbücher nach einer Idee von Katja Eichinger. Die Hauptrolle in "Asbest" übernahm der 20-jährige Deutschrapper Xidir aka Koder Alian. In weiteren Rollen sind Lulu Hacke, Jasmin Tabatabai, Nicolette Krebitz, Claudia Michelsen, David Kross, Ludwig Trepte, Detlev Buck, Mortel Jovete, Frederick Lau, Hubert Koundé, Burak Yigit, Anatole Taubmann, Uwe Preuss, Susana Abdul Majid, Wotan Wilke Möhring, Stipe Erceg, Veysel Gelin, Jan Georg Schütte, Christian Kahrmann, Anna Bardavelidze, Shadi Eck, Svenja Jung, Sabin Tambrea, Aaron Altaras, Anna Bederke, Alexander Beyer sowie Multitalent Kida Khodr Ramadan zu sehen. Die Kamera hat Simon Dat Vu übernommen. Gedreht wurde in Berlin und Brandenburg.

Zum Inhalt: Die Tür fällt zu, der Schlüssel rasselt: Momo (Xidir) ist jetzt allein in seiner 9-Quadratmeter-Zelle im Gefängnis. Neun Jahre soll der 19-Jährige für ein Verbrechen einsitzen, das ihm sein Onkel Amar (Stipe Erceg) und seine Cousins dreist in die Schuhe schieben. Die sicher geglaubte Karriere als Profifußballer ist plötzlich unerreichbar, stattdessen muss er sich im harten Knastgefüge behaupten.

"Asbest" ist eine Produktion der Pantaleon Films GmbH im Auftrag der ARD Degeto für die ARD-Mediathek, Produzenten sind Dan Maag,Frank Kusche, Patrick Zorer und Marco Beckmann. Die Redaktion der Serie verantworten Carolin Haasis und Christoph Pellander (beide ARD Degeto). Die Serie wurde gefördert vom Medienboard Berlin-Brandenburg.