Adrian Goiginger feiert Drehschluss von "Rickerl"

Adrian Goiginger hat seinen neuen Spielfilm im Kasten. In Wien beendete der österreichische Filmemacher die Dreharbeiten von "Rickerl", in dem Voodoo Jürgens in seiner ersten Hauptrolle zu erleben sein wird. Der Kultsänger steuert in der Vater-Sohn-Geschichte, die Goiginger nach eigenem Drehbuch inszenierte, auch die Filmmusik bei. "Ich bin immer schon ein großer Fan von Voodoo Jürgens - sein erstes Album hat mich berührt, die Songs sind so bildhaft, hört man Voodoos Musik, läuft schon ein Film ab. Voodoo hat eine unglaubliche Natürlichkeit, ist immer authentisch, etwas, was sich viele Schauspieler:innen sonst erst aneignen müssen", so Adrian Goiginger. "Und in einer Komödie ist so viel Leidenschaft drin, die Vermittlung an die Zuschauer:innen geht ja auch übers Herz, die Emotion." Gedreht wurde von Anfang Oktober bis Mitte November. Produziert wird "Rickerl" von 2010 Entertainment und Giganten Film in Koproduktion mit ORF Film/Fernseh-Abkommen, BR und SWR, gefördert vom Österreichischen Filminstitut, dem Filmfonds Wien und dem FilmFernsehFonds Bayern. Filmladen Filmverleih undProkino Filmverleih bringen "Rickerl" voraussichtlich im Herbst 2023 in die österreichischen und deutschen Kinos.