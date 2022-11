Zweite Staffel von "Haus der Träume" auf RTL+ terminiert

Der Bereichsleiter Fiction RTL Deutschland, Hauke Bartel, hatte gegenüber Blickpunkt:Film bereits angekündigt, dass die zweite Staffel der historischen Drama-Serie "Das Haus der Träume" noch dieses Jahr auf RTL+ startet. Das jetzt genau terminierte Datum für den Start ist der 20. Dezember, wobei die sechs neuen Folgen im Wochenrhythmus jeden Dienstag veröffentlicht werden.

Kurz vor Weihnachten wiederum gibt es zur besten Sendezeit auch die erste Staffel des Event-Mehrteilers von X Filme Creative Pool am 20. und 21. Dezember als Free-TV-Premiere auf RTL zu sehen.

Zur Handlung: Der Mehrteiler ist angelehnt an wahre Begebenheiten rund um einen legendären Ort: Dem heutigen Soho House in Berlin, das einst das erste Kreditkaufhaus Deutschlands - das Kaufhaus Jonass - war. In "Das Haus der Träume" treffen dort in den späten 1920er und frühen 1930er-Jahren Menschen mit unterschiedlichsten Wünschen, Erwartungen und Hoffnungen aufeinander: Zum Beispiel die mittellose Vicky (Naemi Florez), die der bitteren Armut auf dem Land entfliehen und ein neues Leben beginnen möchte und der aus gutem Hause stammende Harry (Ludwig Simon), der es nicht länger im goldenen Käfig aushält.

X Filme Creative Pool GmbH produzierte "Das Haus der Träume" im Auftrag von RTL+ in zwei Blöcken unter Regie von Sherry Hormann (Folgen 1-6) und Umut Dag (Folgen 7-12). Die Drehbücher basieren auf dem Roman "Torstraße 1" von Sybil Volks und stammen von Head-Autorin Conni Lubek in Zusammenarbeit mit Silja Clemens, Holger Joos und Carola M Lowitz. Gefördert wurde "Das Haus der Träume" vom German Motion Picture Fund, der Mitteldeutschen Medienförderung (MDM), dem Zusatzfonds des Freistaats Sachsen und dem Medienboard Berlin-Brandenburg. Den Weltvertrieb hat Beta Film übernommen.