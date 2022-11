REVIEW Kino: "Mehr denn je"

Der neue Film der für "3 Tage in Quiberon" Lola-prämierten Emily Atef startet nächste Woche in den Kinos. Hier lesen Sie die Besprechung zum einfühlsamen Drama, in dem Vicky Krieps in der Rolle einer todkranken jungen Frau glänzt.

Emily Atef zeichnet wie in ihrem mit sieben Lolas ausgezeichneten letzten Kinofilm 3 Tage in Quiberon" und vorherigen Arbeiten auch in ihrem neuen berührenden Drama das vielschichtige Porträt einer Frau, die ihren eigenen Weg sucht und sich die Freiheit dafür nimmt: Hélène leidet an einer unheilbaren Lungenkrankheit. Sie liebt ihren Mann Mathieu und er sie, doch sie will nicht mehr ins Krankenhaus, erträgt es nicht, von Mathieu, ihren Freunden und ihrer Mutter mit Mitleid betrachtet, von ihrem Mitgefühl erdrückt zu werden. Sie entscheidet sich, alleine nach Norwegen zu reisen, wo Mister, ebenfalls todkrank, in einem selbstgebauten Haus am Fjord lebt, der sie mit seinem Blog neugierig machte. Sie genießt die Natur, die Ruhe und Unabhängigkeit dort, springt ins Meer, wandert.

Die Kamera von Yves Cape badet in der Helligkeit, der Weite, der Schönheit der Landschaft, macht das Gefühl der Entspannung, das Zusichkommen der Hauptfigur deutlich und lässt bisweilen in poetischen, träumerischen Bildern Wasser und Himmel verschmelzen. Sie rückt auch nah an Hélène heran, zeigt ihren verkrampften Körper, ihr Gesicht, wie sie mit der stärker werdenden Atemnot kämpft, um jede Bewegung ringt. Vicky Krieps ist wie in Corsage", für dessen Hauptrolle sie vielfach ausgezeichnet wurde, großartig. Sie spielt mit vollem Körpereinsatz und dabei zurückgenommen und nuanciert.

Ebenso subtil ist die Inszenierung. Nie wird auf die Tränendrüse gedrückt. Nichts wird beschönigt oder kaschiert. Dennoch kann man weinen und schmunzeln. Hélènes Lebenslust ebenso wie ihre Verzweiflung überträgt sich. Zwischen dem von Björn Floberg ausgezeichnet gespielten Mister, ein älterer knorriger Mann namens Bent, und Hélène entwickelt sich eine innige Freundschaft, die nicht viele Worte, nur ein paar Gesten und Dialoge mit lakonischem Humor braucht. Atef schildert auch Mathieus Schmerz über Hélènes Entscheidung, keinen weiteren Therapieversuch zu machen und allein zu sein, lässt ihn für das letzte Kapitel Hélène an ihrem Rückzugsort besuchen und sich lieben. Denn das ruhige, erwachsene Drama, in dem Frankreichs Gaspard Ulliel in seiner letzten Rolle zu sehen ist, erzählt nicht nur von der Selbstfindung einer Frau, sondern auch eine intensive Liebesgeschichte.

Die Gefühle der Figuren wirken immer echt in dem sehr persönlichen Film, zu dem sich Atef von ihrer Mutter inspirieren ließ und den sie lange mit sich trug. Nach der Premiere beim Filmfest München und dem engagierten Publikumsgespräch war klar, dass das Drama auch den Wunsch der Regisseurin und Koautorin erfüllte, eine offene Diskussion über das Thema selbstbestimmtes Sterben anzustoßen. Die mehrsprachige Produktion, die Produzent:innen aus Deutschland, Frankreich, Luxemburg und Norwegen vereint, lief gerade in den französischen Kinos an und setzt seine Festivalreise, die sie im Mai in Cannes begonnen hatte, in Großbritannien fort.

Heike Angermaier