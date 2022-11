"Avatar"-Sequel erhält China-Start

"Avatar: The Way of Water" kommt zeitgleich zum US-Start auch in chinesische Kinos. Ein nicht nur für den massiv Pandemie-gebeutelten Markt, sondern auch den Film selbst nicht ganz unbedeutender Schritt. Denn Regisseur James Cameron selbst sprach zuletzt sehr offen über die immensen Erwartungen an die Megaproduktion.

Marvel-Filmen mag der Zugang zum chinesischen Markt seit geraumer Zeit praktisch grundsätzlich verwehrt sein, für Disney-Filme per se gilt das aber nicht. Nun kam die Bestätigung, dass Avatar: The Way of Water" tatsächlich auch in China auf die Leinwände kommen wird - und das zeitgleich zu seinem US-Debüt am 16. Dezember. Deutsche Kinogänger dürfen sich bekanntlich glücklich schätzen, denn hierzulande startet das mit größter Spannung erwartete Mammutwerk schon zwei Tage früher, am 14. Dezember. Der Vorverkauf startete am 21. November und wurde von der Veröffentlichung eines finalen, spektakulären Trailers begleitet. Im Traumpalast Leonberg nimmt man den Start übrigens zum Anlass, den mit der größten Imax-Leinwand überhaupt gehaltenen Weltrekord im Rahmen einer Preisübergabe offiziell zu machen.

Zurück zu China: Bekanntermaßen steht der dortige Kinomarkt in diesem Jahr unter ganz besonderem Druck. Zunehmende Abschottung von Hollywood und die weiterhin rigide verfolgte Null-Covid-Politik mit regional begrenzten Lockdowns selbst bei kleinsten Ausbrüchen haben dem dortigen Geschäft - das sich in der Frühphase der Pandemie noch am schnellsten zu erholen schien - massiv geschadet. Bis Ende Oktober lag das diesjährige chinesische Boxoffice um rund 45 Prozent hinter dem Schnitt der letzten drei Vor-Pandemie-Jahre.

Der dortige Release von "Avatar: The Way of Water" markiert somit nicht nur dringend benötigten Tentpole-Nachschub - auch für den Film selbst ist dieser zusätzliche Markt von nicht zu unterschätzender Bedeutung, auch wenn dem Studio von den Tickets nur ein Bruchteil des sonst üblichen Anteils zufließt. "Avatar - Aufbruch nach Pandora" hatte in China insgesamt über 260 Mio. Dollar eingespielt (beim diesjährigen Re-Release blieb China aber außen vor, nachdem der Film dort schon 2021 eine Wiederaufführung erfahren hatte), das entspricht knapp neun Prozent des gesamten globalen Ergebnisses von über 2,9 Mrd. Dollar.

Boxoffice-Potenzial also, das die Megaproduktion gut gebrauchen kann, um für das Studio profitabel zu werden. Regisseur James Cameron jedenfalls nimmt aktuell kein Blatt vor den Mund, wenn es darum geht, die Erwartungen an das erste Sequel einzuordnen. Gegenüber GQ sprach er jüngst davon, dass der Film einfach "ver*** teuer" gewesen sei (Schätzungen belaufen sich auf etwa 400 Mio. Dollar) - und darüber, dass er dem Studio offen erklärt habe, der Film stelle im Grunde "den schlechtesten business case der Filmgeschichte" dar. Einfach deshalb, weil er "wenigstens zum dritt- oder viertumsatzstärksten Film überhaupt" avancieren müsse, um für Disney profitabel zu werden. Was, das darf man natürlich ergänzen, Cameron mit seinen letzten beiden Filmen ("Avatar - Aufbruch nach Pandora" und "Titanic") natürlich ebenso gelang, wie Disney mit Avengers: Endgame" und Star Wars: Das Erwachen der Macht". Anders ausgedrückt: Gut zwei Milliarden Dollar sollten es schon sein, die "Avatar: The Way of Water" einspielt.

Auch in Zeiten der Pandemie durchaus kein unrealistisches Ziel. Bekanntermaßen scheiterte Spider-Man: No Way Home" nur um weniger als 30 Mio. Dollar an dieser Hürde - ganz ohne China-Start.

Dass die Pandemie deutliche Spuren an den weltweiten Kinomärkten hinterlassen hat, sieht natürlich auch Cameron, der in Interviews bereits erklärte, dass man sich nun in einer "völlig anderen Welt" befinde als zu jener Zeit, in der er mit dem Schreiben der Bücher für die insgesamt vier geplanten Sequels begann - vor rund 13 Jahren. Und tatsächlich erklärte er, dass sich die Geschichte auch in einem dritten Teil abschließen ließe, sollte der erhoffte (Mega)Erfolg nicht eintreten. Woran Cameron bei aller nüchternen Einschätzung aber keinen Zweifel lässt: "Dieser Film wird den Menschen wieder vor Augen führen, was das Kinoerlebnis wirklich bedeutet!"