Einschaltquoten: Fußball-WM bleibt unter 5-Millionen-Grenze

Wieder ein weiterer Tag Fußball-Weltmeisterschaft in Katar, wieder steht kein Fußballspiel auf Platz eins der Quoten-Charts, sondern hinter der "Tagesschau" mit 5,36 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern bei der ARD "Die Kanzlei" mit 5,05 Millionen Zuschauenden und einem Marktanteil von 18 Prozent. Wieder schafft es also keine Partie über die Fünf-Millionen-Grenze, wobei das Abendspiel zwischen Frankreich und Australien im ZDF mit 4,96 Millionen Zuschauenden nah dran war.

Das 17-Uhr-Spiel zwischen Mexiko und Polen sahen 4,14 Millionen Zuschauende. Aber auf ZDFneo kam zum Beispiel in der Primetime die Wiederholung von "Nord Nord Mord" auch auf 1,89 Millionen Zuschauende. Trotzdem bringt der Fußball das ZDF natürlich auf einen Tagesmarktanteil von 17,7 Prozent.

Bei den 14- bis 49-Jährigen war zwar die Abendpartie am meisten gesehen, erreichte aber "nur" einen Zielgruppen-Marktanteil von 21,7 Prozent, was für die teuerste Sportlizenz auf der Welt eher mager ist. Das wird sich natürlich heute mit dem frühen Deutschland-Spiel um 14 Uhr gegen Japan ändern. Das 17-Uhr-Spiel im ZDF hatte 28 Prozent bei den Jüngeren.

"Die Kanzlei" war mit 10 Prozent auch zweistellig in der ARD. Auf RTL lief die Show "Take Me Out XXL" mit immerhin 9,9 Prozent ab 20.15 Uhr. Da konnte parallel auf Sat1 "Navy CIS" nicht mithalten. Aber um 22.15 Uhr schlug sich auf dem selben Sender die neue Staffel von "Promi Big Brother" mit 11 Prozent ordentlich, wobei die reine Zuschauerzahl überschaubar war. Auf Vox hatte "Hot oder Schrott" zur Primetime 5,6 Prozent. "Darüber staunt die Welt" auf ProSieben befindet sich außerhalb der Top-25 der 14- bis 49-Jährigen-Formate.