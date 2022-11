Kidman erhält AFI-Auszeichnung

Nicole Kidman wird vom American Film Institute mit dem Preis fürs Lebenswerk gewürdigt. Sie wird ihn bei der Gala am 10. Juni in Los Angeles entgegennehmen. Die Schauspielerin und Produzentin ist die erste Australierin, die die Auszeichnung erhält, die zum 49. Mal vergeben wird. "Nicole Kidman verzaubert das Publikum seit Jahrzehnten" würdigte Kathleen Kennedy die Preisträgerin, die sie weiter als "mutig in der Wahl ihrer Projekte und in jeder ihrer Performances" beschrieb.

Kidman wurde für The Hours" mit einem Oscar prämiert und nominiert für "Moulin Rouge" Rabbit Hole" "Lion" und "Being the Ricardos." Sie gewann außerdem zwei Emmys für ihre Rolle in der Serie Big Little Lies".