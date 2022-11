Foto des Tages: Startschuss für TeleVisionale

TV

Die TeleVisionale - Film- und Serienfestival Baden-Baden ist am Montag gestartet. Bis 25. November 2022 gibt es im Kurhaus Baden-Baden neben dem Fernsehfilm- und Serien-Programm ein attraktives Rahmenprogramm mit Talks und Debatten rund um das Thema Qualitätsfernsehen der Zukunft. Am ersten Tag wurde die Neuauflage des renommierten Baden-Badener-Festivals unter der Leitung von Daniela Ginten und Urs Spörri mit dem ersten Wettbewerbsfilm "Sugarlove" offiziell eröffnet. Anwesend war das Filmteam von "Sugarlove" mit den Schauspielern Barbara Auer, Fritz Karl, Cosima Heman und Juri Senft sowie Isabel Kleefeld (Regie, Silke Zertz (Buch) und Martin Langer (Kamera) sowie SWR-Programmdirektor Clemens Bratzler. Die ganze Woche werden weitere prominente Gäste bei der TeleVisionale in Baden-Baden erwartet. Mehr Infos www.televisionale.de (PR-Veröffentlichung; Foto: Sophie Schüler)