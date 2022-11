Deutschland und Frankreich planen enge Zusammenarbeit beim Kulturpass

Deutschland will sich bei der Einführung des Kulturpasses nicht nur am französischen Vorbild orientieren, sondern dabei eng mit dem Nachbarn zusammenarbeiten. Diesbezüglich werden die BKM und ihre französische Amtskollegin eine gemeinsame Absichtserklärung unterzeichnen. Unterdessen drängt der Deutsche Kulturrat nun auf eine Berücksichtigung digitaler kultureller Angebote.

Die Eröffnung der Französischen Filmwoche im Berliner Kino International steht diesmal unter einem besonders guten Stern. Denn nicht nur Kulturstaatsministerin Claudia Roth plant, diesem Anlass am 24. November mit einem Grußwort beizuwohnen - sondern auch ihre französische Amtskollegin Rima Abdul Malak.

Deren Aufenthalt in Berlin umfasst unterdessen nicht nur diesen Termin sowie einen Besuch der Ausstellung "Staatsbürgerschaften. Frankreich, Polen Deutschland seit 1789" im Deutschen Historischen Museum und den anschließenden Austausch mit Schüler:innen. Sondern als ersten Tagesordnungspunkt die Unterzeichnung einer "déclaration commune d'intention", einer Absichtserklärung zum deutschen Kulturpass und seiner Umsetzung.

Diese soll sich bekanntermaßen stark am französischen Beispiel orientieren. "Ziel der déclaration commune d'intention ist die Verstetigung der Zusammenarbeit und des wechselseitigen Austauschs zur Implementierung in Deutschland und zur gemeinsamen Weiterentwicklung des Kulturpasses", heißt es aus dem Büro der Kulturstaatsministerin. Und wie aus Branchenkreisen zu hören war, will man in Deutschland bei der konkreten Umsetzung nicht nur aus dem Erfahrungsschatz schöpfen, den Frankreich mit der bisherigen Nutzung sammeln konnte. Sondern man plant demnach auch, das technische Gerüst für die Einlösung des virtuellen Guthabens soweit als möglich zu übernehmen.

Am morgigen Mittwoch (23. November) berät der Bundestag über den Kulturhaushalt, genauer gesagt die Beschlussempfehlungen des Haushaltsausschusses. Dabei wird womöglich auch über die vom Haushaltsausschuss beschlossene Kürzung der sich aus DFFF I und II sowie GMPF zusammensetzenden Anreizförderung um gut neun Mio. Euro gegenüber dem ursprünglichen Ansatz von 175 Mio. Euro diskutiert werden, jedenfalls aber wird der Kulturpass mit im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen.

Diesbezüglich wagte sich der Deutsche Kulturrat nun noch mit einer Forderung nach vorne. Denn ihm zufolge soll - was bislang nicht vorgesehen ist - das Kulturpass-Guthaben auch zur Nutzung digitaler Angebote ausgegeben werden können. Konkret, wenngleich beispielhaft, nannte der Kulturrat Games und Musik. Filme nannte er auffälliger Weise nicht, obwohl nur schwer vorstellbar wäre, wie man diese ausschließen könnte, wenn man den Kulturpass tatsächlich auf digitale Angebote erweitern sollte. Was der Kulturrat zudem nicht macht: derartige Nutzungen im Rahmen der bislang veranschlagten 100 Mio. Euro zu fordern.

Vielmehr fordert man das Bundeswirtschaftsministerium auf, seinerseits Mittel beizusteuern, um digitale Angebote in den Katalog aufnehmen zu können. Selbstverständlich würde dies aber - mehr Mittel hin oder her - potenziell (womöglich sogar massiv) zu Lasten der tatsächlichen Orte kultureller Angebote gehen. Dies wiederum würde die aktuell kommunizierte Zielsetzung konterkarieren. Denn unterstützen soll der Kulturpass eigentlich nicht diejenigen, die von der Pandemie profitiert haben. Eine Forderung also, die dem Deutschen Kulturrat von der einen oder anderen Seite noch deutliche Kritik einbringen könnte.