Netflix-Wochencharts: "1899" startet in 90 Ländern in der Top-10

Die Mystery-Serie "1899" der deutschen "Dark"-Macher startet fulminant auf Platz zwei der weltweiten Seriencharts - knapp hinter "The Crown". In 90 Ländern steht das Format in der Top Ten. Wahrscheinlich wird die zweite Woche noch erfolgreicher. "Im Westen nichts Neues" ist jetzt in der Allzeit-Top-3.

Die neue Mystery-Serie "1899" von den deutschen Showrunnern Baran bo Odar und Jantje Friese ist ein weltweiter Instant-Hit. Das mit großer Spannung erwartete Nachfolgeprojekt der "Dark"-Macher über eine Schiffsreise europäischer Migranten von London nach New York City steht in 90 Ländern in der Netflix-Top-Ten.

Nach nur vier Tagen hat das Format 79,27 Millionen Stunden gesammelt und befindet sich damit weltweit auf Platz zwei der aktuellen englischsprachigen Seriencharts - hinter der fünften Staffel von "The Crown", die in der zweiten Woche mit 84,31 Millionen Stunden auf Platz eins bleibt. Das ist ein verheißungsvoller Auftakt, knapp außerhalb der Top-20 der besten jemals gemessenen Netflix-Serienstarts und ungefähr auf dem Niveau von der Hit-Miniserie "Inventing Anna", die damals 77,31 Millionen Stunden hatte.

Was die 79,27 Millionen Stunden wirklich wert sind, wird allerdings erst die zweite Woche offenbaren. Aber wenn man sich die Zahlen vom Montag und Dienstag auf der Analyseseite Flixpatrol anschaut, gibt "1899" fast keine Plätze ab und steht in vielen der Schlüsselmärkten wie den USA oder Australien auf Platz eins. Bliebe "1899" auf dem Stunden-Niveau der ersten vier Tage in der zweiten Woche stehen, spräche das gegen ein richtiges Serienphänomen. Schießt "1899" aber kommenden Dienstag über die magische 100-Millionen-Stunden-Grenze, ist der Serie ein fantastisches Gesamtergebnis zuzutrauen. Das würde dann auch schon fast eine zweite Staffel klar machen, wenn Baran bo Odar und Jantje Friese mit ihrer Produktionsfirma Dark Ways denn weitererzählen wollen.

Wenn man den Tagestrend um das Format mit einrechnet, ist dieser zweite Erfolgsfall wahrscheinlicher. Das wäre der entscheidende Schritt von viel Aufmerksamkeit zum Auftakt hin zu einer nachhaltigen Erfolgsgeschichte, was umso beeindruckender wäre, weil die Serie kein rein englischsprachiges Format ist, sondern an Bord des Serienschiffs viele verschiedene Sprachen gesprochen werden. Übrigens hat "1899" die Serie "Dark" schon in einer Kennzahl überflügelt. Die dritte Staffel von "Dark" kam noch vor der Einführung der transparenteren weltweiten Wochencharts raus. Wie viele Stunden das Format gesehen wurde, ist in der Öffentlichkeit nicht bekannt. Die einzige kommunizierte Zahl von Netflix waren die erreichten Top-Ten-Listen in 85 Ländern. Da ist "1899" mit 90 Ländern jetzt schon drüber hinaus.

Der deutsche Antikriegsfilm "Im Westen nichts Neues" steht jetzt auf Platz drei der erfolgreichsten nicht-englischsprachigen Netflix-Filme aller Zeiten mit 98,54 Millionen Stunden. Er hat noch vier Resttage, bis der komplette 28-Tage-Zyklus abgeschlossen ist. Aber wie erwartet wird er den deutschen Vampir-Thriller "Blood Red Sky" (110,52 Millionen Stunden) auf Platz eins und den spanischen Horrorfilm "Der Schacht" (108,09 Millionen Stunden) auf Platz zwei nicht mehr bekommen. Aber "Im Westen nichts Neues" hatte wirklich nochmal eine gute vierte Woche mit weiteren fast zehn Millionen Stunden. Es ist eine der großen Netflix-Erfolgsgeschichten des Jahres - egal ob englischsprachig oder nicht-englischsprachig.

