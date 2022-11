SchulKinoWoche MV schafft Topergebnis

Ein besonders erfreuliches Resultat gibt es von der SchulKinoWoche Mecklenburg-Vorpommern zu berichten. Denn die Teilnehmerzahl übertraf in diesem Jahr sogar die bisherige Rekordmarke aus der Zeit vor der Pandemie - und das durchaus deutlich.

"Das überraschend hohe Ergebnis freut uns sehr und zeigt, dass wir für das große Bedürfnis nach Kino eine überzeugende Filmauswahl geboten haben", so das Fazit von André Lehmann, Projektleiter der SchulKinoWoche Mecklenburg-Vorpommern. "Überraschend hoch" bedeutet konkret: 24.210 Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte aus insgesamt 835 Klassen waren für die diesjährige Veranstaltungswoche registriert. Ein Wert, der klar über dem bisherigen Rekord von 21.800 aus dem letzten Jahr vor der Pandemie lag.

Teilgenommen hatten insgesamt 27 Kinos, die binnen einer Woche 356 Vorführungen von insgesamt 73 Titeln auf die Beine stellten, die die Lehrkräfte aus dem von Filmland MV und Vision Kino zur Verfügung gestellten Angebot ausgewählt hatten.

Insgesamt bestbesuchter Film der SchulKinoWoche MV war mit über 2620 angemeldeten Kindern "Alfons Zitterbacke - Endlich Klassenfahrt!". Dieser war auch als offizieller Eröffnungsfilm ausgewählt worden und verzeichnete bei dieser Gelegenheit 300 Besuche im Filmpalast Capitol Schwerin. Auf den Plätzen 2 und 3 folgen Willi und die Wunderkröte" mit 1617 und Das schönste Mädchen der Welt" mit 1037 Besuchen.

Auch wenn die SchulKinoWoche MV offiziell abgeschlossen ist, finden in den kommenden Tagen noch vereinzelt weitere Termine statt. Zudem läuft der Einsatz des Mobilen Kinos an Schulen, in deren Nähe sich kein Kino befindet, noch bis Ende Dezember.