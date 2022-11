Kinocharts Österreich: "The Menu" ist bester Neuling

Als bester Neuling ging in Österreich "The Menu" auf Rang zwei ins Rennen und schlug "Einfach mal was Schönes". Wie anderswo regierte "Black Panther: Wakanda Forever" mit Übermacht.

Wie anderswo ist auch in den österreichischen Kinocharts kein Vorbeikommen an Black Panther: Wakanda Forever". Wie in den britischen Charts kam Neuling The Menu" dem Marvel-Sequel am nächsten. Mit 424.292 Euro Einspiel zu 89.707 Euro Einspiel sind die Machtverhältnisse überdeutlich. Rang drei belegte Fatih Akins "Rheingold" mit 76.825 Euro Einspiel und nähert sich gesamt der Halbe-Million-Euro-Marke. Auf Rang vier debütierte Karoline Herfurths neue Komödie Einfach mal was Schönes" mit 60.738 Euro Einspiel aus 85 Locations, der höchsten Locationzahl der Titel der Top 10. In Deutschland ist sie besser aus den Startlöchern gekommen und stieg auf Rang zwei ein.

Die österreichische Top Ten