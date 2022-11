Claudia Roth setzte sich bei Urheberrechtskonferenz für Kreative ein

Am 21. November ging die Internationale Urheberrechtskonferenz bereits in die zehnte Runde. In Berlin machte sich dabei auch die Staatsministerin für Kultur und Medien, Claudia Roth, für eine angemessene Vergütung der Kreativen stark.

Am 21. November 2022 ging die von der Initiative Urheberrecht veranstaltete Internationale Urheberrechtskonferenz bereits in die zehnte Runde. In der Akademie der Künste in Berlin machte sich dabei auch die Staatsministerin für Kultur und Medien, Claudia Roth für eine angemessene Vergütung der Kreativen stark.

Roth positioniert sich politisch auf der Seite der Urheber:innen und ausübenden Künstler:innen und betonte: "Die Corona-Pandemie hat noch einmal klargemacht, dass die soziale Lage der Künstler:innen nachhaltig verbessert werden muss." Unverzichtbar sei laut Roth, "dass Kreative von ihrer Arbeit leben können" und dabei spiele das Urheberrecht eine entscheidende Rolle.

Expert:innen wie Silke von Lewinski (MPI, Präsidentin ALAI Deutschland) und Matthias Leistner (LMU München) gaben zudem einen Überblick über aktuellen Themen. Dazu zählten etwa Streaming und Digitalökonomie, Praxisumsetzung der EU-Urheberrechtsrichtlinie sowie 20 Jahre Urhebervertragsrecht.

In den anschließenden Fragerunden wurde die Forderung nach einer Cloud-Abgabe laut. Diskutiert wurde zudem über das Verhältnis von Künstlicher Intelligenz und Urheberrecht sowie über Buyout-Verträge in der A/V-Musik.

Dieter Gorny forderte mit Bezug auf die geplanten Studien des BKM zum Streaming: "Die Ergebnisse müssen bald kommen, denn: Time moves fast in the world of Rock'n'Roll! Die Politik sollte unbedingt weitergehen und den Prozess moderieren."

Thorsten Lieb von der FDP wagte derweil eine Diagnose: "Dem Urheberrecht geht es besser, es ist von der Intensivstation entlassen, aber noch lange nicht geheilt."

Zusammenfassend stellte Matthias Hornschuh, Komponist und Sprecher der Kreativen in der IU, fest: "Ohne den Druck eines laufenden Gesetzgebungsverfahrens konnten wir heute tief in die Komplexität urheberrechtlicher Regelungen und Entwicklungen eintauchen. Im persönlichen Austausch zwischen Praxis, Recht und Politik wurde einmal mehr deutlich, dass wir kaum den einen Deckel finden werden, der auf jeden Topf passt."

Und Katharina Uppenbrink, Geschäftsführerin der Initiative Urheberrecht, betonte: "Trotz durchaus unterschiedlicher Perspektiven und Bedarfe zeigte sich auch heute, wie groß die gemeinsamen Schnittmengen sind. Und dass wir es gemeinsam tun müssen und werden. Diese Notwendigkeit war Anlass für den Zusammenschluss von Verbänden und Gewerkschaften aus dem Kulturbereich vor 22 Jahren. Uns alle eint das gemeinsame Ziel, Verbesserungen für Berufskünstler:innen zu schaffen. Sie stehen am Anfang der Wertschöpfungskette, ohne sie gäbe es keine professionelle Kunst und Kultur in Deutschland, Europa und der Welt!"

Das vollständige Konferenzprogramm und die Aufzeichnung des Livestreams finden sich online.

Die Initiative Urheberrecht vertritt über ihre mehr als 40 Organisationen die Interessen von rund 140.000 Urheber:innen und ausübenden Künstler:innen.