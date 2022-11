"Top Gun: Maverick" startet auf Paramount+ vor Weihnachten

Bei der letzten Highlights-Ankündigung zum Paramount+-Start in Deutschland am 8. Dezember stand das genaue Datum von "Top Gun: Maverick" noch nicht fest. Die New Yorker Zentrale von Paramount Global hat den Blockbuster jetzt aber weltweit auf den 22. Dezember programmiert. Ausgenommen sind nur einige wenige internationale Märkte wie Südkorea oder Frankreich. Deutschland ist am 22. Dezember mit dabei.

"Top Gun: Maverick" spielte weltweit mehr als 1,4 Milliarden Dollar in den Kinos ein, war jetzt auch bereits digital kauf- oder leihbar. Trotzdem erhofft sich Paramount+ gerade auch in Deutschland durch die Streaming-Premiere einen Boost für das Weihnachtsgeschäft seines Streamingdienstes.