Kinocharts Deutschland KW 46 online

Die Besuchszahlen in den deutschen Kinos blieben auch am vergangenen Wochenende mit Start der Fußball-WM siebenstellig - und hinter Platzhirsch "Black Panther: Wakanda Forever" positionierte sich der nächste deutsche Neustart mit gutem Ergebnis. Was sich sonst noch in den Charts tat, sehen Sie ab sofort auf einen Blick bei blickpunktfilm.de.

Auch am vorletzten November-Wochenende konnten wieder mehr als eine Million Kinobesuche in Deutschland verzeichnet werden. MCU-Hit Black Panther: Wakanda Forever" verteidigte mit einem moderaten Besuchsminus von 32 Prozent souverän die Spitze - und sowohl die knapp 299.000 verkauften Tickets wie auch das aktuelle Zwischenergebnis von knapp 918.000 Besuchen liegen über den Zahlen, die für den Vorgänger aus dem Jahr 2018 am bzw. nach dem zweiten Wochenende zu Buche gestanden hatten. Auf Platz 2 wiederum konnte Karoline Herfurth nach dem großen Erfolg von Wunderschön" zum zweiten Mal in diesem Jahr eine Regiearbeit (die sie gemeinsam mit Monika und Tim Hebborn schrieb und in der sie erneut eine Hauptrolle spielt) auf einer Top-Position platzieren, zu den gut 121.000 Besuchen vom ersten Wochenende kommen noch gut 45.000 aus Previews - macht zusammen fast 167.000 Zuschauer.

Generell war der deutsche Film in den Top Ten wieder bestens vertreten. "Rheingold" legte auf Platz drei in Woche vier mit minus 40 Prozent zwar einen überdurchschnittlich hohen Drop hin (der Fußball mag da eine Rolle gespielt haben), mit über 809.000 Besuchen hat er die Million aber nach wie vor im Blick. Der unermüdliche Die Schule der magischen Tiere 2" baute in Woche acht gerade einmal um elf Prozent ab, erhöhte um fast 76.000 Besuche und steht schon bei 2,22 Millionen.

Eine wahre Phalanx deutscher Filme (die die Hälfte der Top-Ten-Titel stellten und von denen alleine drei aus dem Hause Warner kommen) durchbrach der zweiterfolgreichste Neustart der Woche. The Menu" sorgte mit gut 68.000 Besuchen auch für Bewegung in den Arthouse-Charts. Damit wird's wieder deutsch: Hui Buh und das Hexenschloss" blieb ebenfalls weit überdurchschnittlich stabil, verlor nur 13 Prozent und steht bei über 332.000 Besuchen - und auf Rang sieben verlor Der Nachname" in Woche fünf zwar 39 Prozent, hat aber auch schon gut 679.000 Menschen vor die Leinwände gezogen.

Dass Black Adam" es nicht leichter haben würde, die Besuchsmillion zu erreichen, mag ein wenig überraschend sein, allerdings bleibt der Film weltweit sehr deutlich hinter den Ergebnissen des diesjährigen DC-Hits The Batman" zurück. Dieser schaffte ein globales Einspiel von knapp 771 Mio. Dollar, bei "Black Adam" sind es aktuell 367 Mio. Dollar, von denen nur noch knapp 9,6 Mio. vom vergangenen Wochenende stammen. Dennoch: Der Film steht in Deutschland nun bei 956.000 Besuchen, die Siebenstelligkeit ist greifbar. Und noch ein Neustart schaffte den Sprung unter die besten zehn Titel des vergangenen Wochenendes: "Ein Weihnachtsfest für Teddy" stieg mit knapp 31.000 Besuchen ein. Verwehrt blieb ein Top-Ten-Debüt leider The Magic Flute - Das Vermächtnis der Zauberflöte", der mit 20.000 Besuchen erst auf Platz 14 landete.

Unter dem Strich wurden knapp 1,1 Mio. Gesamtbesuche und 10,7 Mio. Euro Ticketumsatz gezählt - den großen WM-Einbruch mag man da noch nicht erkennen (wobei das Turnier auch erst am Sonntag und mit einem bedingt reizvollen Spiel startete), auch wenn man vielleicht noch ein wenig mehr Potenzial im Markt hätte sehen wollen.

Die deutschen Kinocharts nach Umsatz

Die deutschen Kinocharts nach Besuchen