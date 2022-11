Kinocharts Frankreich: Keine Konkurrenz für "Panther"

In den französischen Kinocharts verteidigten die beiden Neulinge der Vorwoche ihre Spitzenplätze. "Black Panther: Wakanda Forever" schrieb zwar ein außergewöhnlich dickes Minus von 57 Prozent, dominiert aber weiterhin nach Belieben. Keine gefährliche neue Konkurrenz ist in Sicht.

In den französischen Kinocharts verteidigten die beiden Neulinge der Vorwoche ihre Spitzenplätze. Black Panther: Wakanda Forever" schrieb zwar ein außergewöhnlich dickes Minus von 57 Prozent, dominiert aber weiterhin nach Belieben mit knapp 670.000 Zuschauern und einen herausragenden Locationschnitt von 1067 Besuchern. Gesamt hat der Marvel Film bereits mächtige 2,36 Mio. Besucher vorzuweisen. Couleurs de l'incendie" schrieb ein Minus von 34 Prozent und musste sich mit 152.203 Besucher am zweiten Wochenende begnügen (und einem Locationschnitt von 260). Simone, le voyage du siècle" hielt sich herausragend gut am bereits sechsten Wochenende und machte einen Platz gut. Mit 139.279 Besuchern belegte sie Rang drei und steht gesamt bei 1,8 Mio. Besuchern.

Auf Rang vier meldete sich mit Bleib bei uns" der beste Neuling. Für die Komödie von und mit Gad Elmaleh, in dem er und seine Eltern sich selbst spielen, wurden in 253 Locations 112.622 Tickets gelöst. Die Nummer drei der Vorwoche Mascarade" findet sich in 664 Locations - die Komödie ist so breit wie kein anderer Titel in den Kinos vertreten - mit 108.025 Besuchern - auf Rang fünf wieder.

Neu in die Top Ten stiegen zwei weitere französische Produktionen ein, die Komödie von Julien Rambaldi, Les femmes du square", mit 82193 Besuchern auf Rang sechs und Valeria Bruni Tedeschis Cannes-Premiere Les amandiers" mit 75.354 Besuchern auf Rang neun. Sie verzeichnete mit 305 Besuchern pro Locations den besten Schnitt in der Top 15.

Emily Atefs in deutlich weniger Kinos angelaufenes Drama Mehr denn je" schaffte es nicht in die Top 15, dessen Titel zusammen von 1,73 Mio. Besuchern gesehen wurden.

Die französische Top 15