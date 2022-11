Kinocharts Großbritannien: Disney-Doppel

"Black Panther: Wakanda Forever" verteidigte spielend seinen Spitzenplatz vor der neu gestarteten Konkurrenz des eigenen Studios, "The Menu".

Black Panther: Wakanda Forever" verteidigte spielend seinen Spitzenplatz vor der neu gestarteten Konkurrenz des eigenen Studios. Mit einem Einspiel von 7,1 Mio. Euro setzte er knapp die Hälfte seines Starteinspiels um. Mark Mylods "The Menu" mit Brite Ralph Fiennes als garstiger Gourmetkoch debütierte mit knapp 1,1 Mio. Euro Einspiel und schrieb als letzter Titel ein siebenstelliges Ergebnis. Seinen dritten Platz aus der Vorwoche konnte der Familienfilm Lyle - mein Freund, das Krokodil" behalten. Mit 604.537 Euro Einspiel war er stärker als die Nummer zwei der Vorwoche Black Adam", der an seinem fünften Wochenende auf knapp 570.000 Euro Einspiel kam. Platz fünf verteidigte Living", der The Banshees of Inisherin" überholte.

Dahinter meldeten sich die drei nächstbesten Neulinge: Der hochgelobte und vielfach ausgezeichnete britische Indie Aftersun" schlug sich sehr gut mit knapp 264.000 Euro Einspiel auf Rang sieben vor der polnischen Weihnachtskomödie Listy Do M und der indischen Produktion Drishyam 2". Die Top Ten beschließt der Weihnachtsballettklassiker "Matthew Bourne's The Nutcracker" in seiner zweiten Woche.

Die britische Top 15