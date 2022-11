Bob Iger schiebt Strukturreform bei Disney an

So plötzlich die Absetzung von Bob Chapek als CEO von Walt Disney auch über die Bühne ging, so positiv hat die Börse zunächst auf die Nachricht reagiert. Im vorbörslichen Handel legten die Anteile des Konzerns mit Bekanntwerden der Nachricht in der Nacht von Sonntag auf Montag deutscher Zeit zunächst schlagartig zu; von knapp 92 Dollar am Freitagabend auf fast 101 Dollar. Zuletzt rangierte der Disney-Kurs - der im Lauf des Jahres 2022 um bis zu rund 42 Prozent nachgegeben hatte (von einem Höchststand von knapp 158 Dollar zu Jahresbeginn) bei rund 97,6 Dollar.

Noch bezeichnender als die Kursentwicklung waren indes die Kommentare mancher Analysten, die die Nachricht von der Rückkehr von Bob Iger begleiteten: "Die Magie ist zurück" stellte Michael Nathanson von MoffetNathanson fest. Und weiter: "Wir haben die Bewertung angehoben, um damit zum Ausdruck zu bringen, dass wir größeres Vertrauen in den Kurs des Unternehmens unter der Führung von CEO Bob Iger haben", so Nathanson - man "applaudiere dem Vorstand für seinen Mut, diese Veränderung herbeizuführen".

Besonders interessant ist, was Nathanson als besondere Stärke von Iger hervorhob. Denn dieser habe in seinen strategischen Entscheidungen den "oftmals falschen, kurzfristigen Fokus" von Börsenanalysten ignoriert und Disney damit eine herausragende Stellung verschafft. Ein wenig Selbstgeißelung ob des mittlerweile doch eher deutlich korrigierten Blicks von Experten auf Auswertungsstrategien während der Pandemie? Wie dem auch sei - von "market perform" ging es auf "outperform" hinauf.

Steven Cahall von Wells Fargo erklärte: "Disney hat die Position des CEO in einem mutigen Schritt neu besetzt, Bob Iger kehrt zurück um den problemgeplagten Bob Chapek abzulösen." Obwohl dessen Abgang angesichts jüngster Turbulenzen und des eingebrochenen Kurses letztlich keine Überraschung sei, gelte dies - im positiven Sinn - für die Rückkehr von Iger. Man erwarte, dass Anleger dieser Einschätzung folgen würden. Und vor allem erwarte man größere strategische Veränderungen hinsichtlich der langfristigen Aufstellung des Direct-to-Consumer-Bereichs. Zudem hob Cahall hervor, dass Iger allerbeste Beziehungen zu den Kreativen innerhalb wie außerhalb des Unternehmens nachgesagt würden - ein zentraler Punkt, an dem Chapek Schwächen gezeigt habe. Stellvertretend dafür steht sicherlich die ungewöhnlich scharf ausgetragene Konfrontation mit Scarlett Johansson, nachdem Black Widow" zeitgleich zum Kinostart auf Disney+ (wenngleich als Premium-VoD-Offerte) gegangen war. Letztlich einigte man sich per Vergleich mit der Hauptdarstellerin, die ihre auch anteilig am Umsatz bemessene Bezahlung durch die gewählte Strategie massiv beeinträchtigt gesehen hatte.

Einheitlich sind die Analystenstimmen allerdings naturgemäß nicht. Jessica Reif Ehrlich von der Bank of America verwies darauf, dass Chapeks Zeit bei Disney von einigen nicht vollumfänglich gewürdigten Errungenschaften geprägt gewesen sei - und sie verlieh der Befürchtung Ausdruck, dass die überraschende Entscheidung, ihn vor die Tür zu setzen, zumindest kurzfristig zu "Unsicherheiten hinsichtlich des künftigen Kurses des Unternehmens" führen könne.

Die schwierige Beziehung von Chapek zu den Kreativen im eigenen Haus war auch deutlich im Zuge der Affäre um die Reaktion auf die sogenannte "Don't Say Gay"-Bill aus Florida zutage getreten. Denn gerade Kreative aus Reihen von Pixar (von denen mehrere Filme dem Kino gleich gänzlich vorenthalten blieben und direkt auf Disney+ wanderten) hatten Chapek massiv für seine zögerliche Haltung kritisiert. Dass dessen späte Kritik an dem diskriminierenden Gesetz (Iger hatte sich an dieser Stelle erheblich früher und sehr deutlich geäußert) Gouverneur Ron de Santis - der nach den Midterm-Wahlen in den USA nun als vorderster Kandidat der Republikaner für die Präsidentschaftswahlen 2024 gilt - mit Racheaktionen gegen den Konzern auf den Plan rief, steht unterdessen auf einem anderen Blatt.

Irritiert hatte Chapek Experten auch mit einer Personalie von Anfang Juni. Nicht grundsätzlich damit, dass er Dana Walden die Verantwortung für den Geschäftsbereich Disney General Entertainment Content übertrug. Aber damit, wie der hochgeschätzte Topmanager Peter Rice vor die Tür gesetzt worden war. Unvermittelt, überraschend - und ohne jegliches Wort des Dankes. Der Disney-Aufsichtsrat hatte kurz darauf Chapek jedoch ausdrücklich sein Vertrauen ausgesprochen und seinen Vertrag verlängert. "Bob ist die richtige Führungspersönlichkeit zur richtigen Zeit für die Walt Disney Company und der Aufsichtsrat hat vollstes Vertrauen in ihn und sein Führungsteam", hatte die Vorsitzende Susan Arnold damals erklärt.

Generell scheint Konsens - zumindest in den US-Medien - zu sein, dass die jüngste, enttäuschende Quartalsbilanz von Disney zwar ein Hauptgrund für die Abberufung von Chapek war, den finalen Ausschlag jedoch sein als geradezu flapsig empfundener Umgang mit der Situation im Rahmen eines Analystengesprächs zu den Zahlen gab. Tatsächlich wollte Chapeks Beharren auf seinem Kurs nur bedingt zu jüngsten Aussagen anderer Topmanager (allen voran CEO David Zaslav von Warner Bros. Discovery) passen, die während der Pandemie durchgeführte Strategiewechsel zunehmend kritisch beäugen. Dies auch und gerade vor dem Hintergrund des Wachstumseinbruchs, den Netflix zwischenzeitlich hatte hinnehmen müssen - wobei die jüngste Bilanz des Streaming-Giganten durchaus wieder positiver ausfiel. Negativ aufgenommen wurde US-Medienberichten zufolge auch, wie Chapek - im harten Kontrast zu seiner entspannten Haltung im Analystengespräch - die Bildung einer "Taskforce Kostenstrukturen" angekündigt und in diesem Zuge auch Entlassungen in den Raum gestellt hatte.

Unterdessen reagierte nicht nur die Börse positiv auf die Rückkehr von Bob Iger - auch AMC-Boss Adam Aron verlor keine Zeit dabei, den CEO (wieder) willkommen zu heißen. Zwar übte er keine Kritik an Chapek, sein Tweet fiel aber doch deutlich aus: "Gemessen am Boxoffice ist Disney der größte Filmproduzent aller Studios. Dass Bob Iger zurückkehrt, um Disney erneut als CEO zu leiten, ist eine wirklich große Sache. Lasst mich dies vom höchsten Berg aus rufen: Ich habe den absolut höchsten Respekt vor Bob Iger."

Iger jedenfalls ging umgehend ans Werk, die von Chapek geschaffenen Strukturen auf den Prüfstand zu stellen - und im Zentrum seiner Aufmerksamkeit steht zunächst die als Streaming-fokussiert geltende, zentrale "Media & Entertainment Distribution"-Einheit. Deren Vorsitzender Kareem Daniel verlässt Disney, wie Iger den Angestellten noch am Nachmittag seines ersten Tages als neuer CEO mitteilte.

In dem Schreiben hieß es unter anderem: "In den kommenden Wochen werden wir damit beginnen, organisatorische und operative Veränderungen innerhalb des Unternehmens vorzunehmen. Es ist meine Absicht, eine Restrukturierung auf eine Weise durchzuführen, die Kreativität als unser Herz und unsere Seele würdigt. Wie Sie wissen, befinden wir uns in einer Zeit enormen Wandels und ebensolcher Herausforderungen für unsere Industrie - und unsere Anstrengungen werden sich auch darauf fokussieren, effizientere und kostengünstigere Strukturen zu schaffen."

Iger erklärte, Dana Walden, Alan Bergman, Jimmy Pitaro und Christine McCarthy beauftragt zu haben, gemeinsam an einer neuen Struktur zu arbeiten, die den kreativen Teams wieder mehr Entscheidungsgewalt verleihe und dabei gleichzeitig Kosten spare. Dies mache eine Neuaufstellung der "Disney Media & Entertainment Distribution"-Einheit (DMED) notwendig. Anders als Chapek, den Iger in seinen Erklärungen mit keinem Wort würdigte, wurde Daniel zumindest Dank für seine langjährige Tätigkeit zuteil.

An sich war die Einheit dazu gedacht, Prozesse zu vereinfachen, indem Herausbringungsstrategien für jeglichen Bewegtbildcontent zentral getroffen würden - und tatsächlich soll sie nicht komplett aufgelöst werden. Vielmehr ließ Iger wissen: "Unser Ziel ist es, die neue Struktur innerhalb der nächsten Monate aufgestellt zu haben. Zweifelsohne werden wir an Elementen der DMED festhalten, aber ich glaube fest daran, dass das Storytelling das ist, was unser Unternehmen ausmacht - und das es im Zentrum dessen stehen muss, wie wir uns als Unternehmen aufstellen." Bis zum Abschluss der Reform werde man weiter unter den bestehenden Strukturen arbeiten, wie Iger ergänzte.

Während Iger übrigens zunächst wieder für zwei Jahre als CEO von Disney verpflichtet wurde, meldet der US-Branchendienst Deadline unter Berufung auf Insider, dass auch eine Verlängerung möglich sei, sollte innerhalb dieses Zeitraums kein(e) Nachfolger(in) bestimmt werden können. Und Deadline zeichnete auch ein einhelliges Stimmungsbild der Beschäftigten bei Disney, wiederum unter Berufung auf Insider: "Es ist ein sehr guter Tag. Bob Iger handelt umgehend - und er tut, was richtig ist", so eine beispielhafte Stimme.