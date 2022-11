Ein "Tourist" in Köln

Produktion

"Oh Boy"-Regisseur Jan-Ole Gerster arbeitet an "The Tourist" mit Sam Riley und One Two Films nach "Holy Spider" am internationalen Projekt "Köln 75" (AT) mit Mala Emde. Beide Kinofilme gehören zu den spannenden Projekten, die in der aktuellen Förderrunde von Film- und Medienstiftung NRW unterstützt wurden.