Neue Doppelspitze für die Diagonale

Die Diagonale erhält eine neue Festivalspitze. Auf einstimmigen Beschluss der Generalversammlung folgen Claudia Slanar und Dominik Kamalzadeh dem Duo Sebastian Höglinger und Peter Schernhuber ab Juni 2023 als kaufmännische und künstlerische Leitung nach und werden für die Festivalausgaben 2024 bis 2027 verantwortlich zeichnen. Höglinger und Schernhuber hatten sich bei der verpflichtenden Ausschreibung nicht mehr um eine Verlängerung ihres Vertrags beworben.

Claudia Slanar ist seit 2014 Kuratorin des Ursula Blickle Video Archivs und zeichnet seit 2017 auch für die Programmierung und Administration des Blickle Kinos/Belvedere 21, Museum für zeitgenössische Kunst Wien verantwortlich. Sie unterrichtete zudem an verschiedenen Hochschulen im In- und Ausland und ist Autorin und Mitherausgeberin von Veröffentlichungen zu zeitgenössischer Kunst, Film und Video. Dominik Kamalzadeh arbeitet seit 1998 Filmkritiker und später auch als Kulturredakteur beim Standard. Zudem ist er Teil der Redaktion der Filmzeitschrift kolik.film. Kamalzadeh hat auch Festivalerfahrung als Programmer bei Crossing Europe, dem Arsenal in Berlin oder der Viennale gesammelt.

Auf die neue Aufgabe bei der Diagonale freut sich das Duo: "Wir freuen uns außerordentlich auf die Aufgabe, den Kurs der Diagonale und damit jenen des wichtigsten Festivals für das österreichische Filmschaffen vorgeben zu dürfen. Gerade in einer Zeit kultureller Umbrüche dienen Veranstaltungen wie die Diagonale als essenzieller Kompass durch die hiesige Filmkultur und bieten gleichzeitig die Möglichkeit, Bestehendes zu hinterfragen und Experimente zu wagen! Gemeinsam mit einem motivierten Team wollen wir die Diagonale als zentralen Ort der Auseinandersetzung mit filmischen Formen und den damit verbundenen politischen Dynamiken weiter ausbauen und ebenso auf eine Intensivierung des Austauschs mit ausländischen (Branchen-)Gästen sowie lokalen Partner:innen setzen. Unser Dank gilt allen Vorgänger:innen, die die Diagonale zu dem gemacht haben, was sie ist: ein Ort der Begeisterung für Film und das kollektive Erleben von Kino. Diesen Enthusiasmus wollen wir weitertragen." Und Dagmar Streicher und Johannes Rosenberger kommentieren für die Generalversammlung des Trägervereins: "Claudia Slanar und Dominik Kamalzadeh verstehen die Diagonale 'als Ort künstlerischer und politischer Praxis'. Sie haben die Generalversammlung sowohl im eingereichten Konzept als auch im Hearing mit ihrer klugen und reflektierten Vision für das Festival des österreichischen Films überzeugt - wir freuen uns auf die Umsetzung ihrer vielversprechenden 'Festivaldramaturgie'."

Die Diagonle '23 läuft vom 21. bis 26. März - noch unter der Leitung von Sebastian Höglinger und Peter Schernhuber.