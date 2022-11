Neues Kreativduo für "Blade" gefunden

Für Marvels "Blade"-Neuverfilmung ist ein neuer Regisseur und Autor an Bord gekommen. Yann Demange, der einst als Bond-Regisseur gehandelt wurde und zuletzt mit der Serie Lovecraft Country" zu sehen war, soll den Film mit Mahershala Ali in der Titelrolle des Vampirjägers in Szene setzen. Das meldet Hollywoodblog Deadline.com. Michael Starrbury soll das Drehbuch überarbeiten. Er schrieb für die hochgelobte Serie "When They See Us". Der ursprünglich für die Regie vorgesehene Bassam Tariq war vor kurzem ausgestiegen.

Marvel-Chef Kevin Feige produziert den Film, der im nächsten Jahr in Atlanta gedreht werden soll und dessen Kinostart in Deutschland für den 4. September 2023 geplant ist.

Demange war zuletzt mit White Boy Rick" im Kino und ist in die Entwicklung der Serienadaption von David Cronenbergs Scanners" für HBO involviert, bei der er Regie führen und als Executive Producer wirken soll.

Wesley Snipes war zuvor in drei Filmen als "Blade" zu sehen.