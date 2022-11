"The White Lotus" geht in Runde drei

Mike White darf weitermachen mit seinem Serienhit "The White Lotus": HBO hat grünes Licht für eine dritte Staffel des Emmy-gekrönten Formats gegeben, das als Schauplatz immer ein Luxus-Resort der fiktiven Hotelkette White Lotus hat mit wechselndem Cast vor der Kamera. In Staffel zwei ist nur Jennifer Coolidge "mitgenommen" worden von Hawaii nach Sizilien, wo Staffel zwei spielt. Mike White ist Schöpfer, Autor und Regisseur des Formats. Staffel eins erhielt 2021 20 Emmy-Nominierungen in 13 Kategorien und zehn Preise, darunter auch den Emmy als beste Miniserie. Die zweite Staffel startete am 31. Oktober und läuft noch bis zum 12. Dezember auf SkyAtlantic sowie auf dem Streamingdienst WOW und über Sky Q auf Abruf.