Serie "Juni" mit Lea Drinda und Franziska Weisz im Dreh

Lea Drinda, Franziska Weisz und Jörg Schüttauf stehen seit dem 14. November u.a. in Halle an der Saale und Umgebung für die Dramaserie "Juni" (AT) vor der Kamera. Der Sechsteiler über jugendliche Aktivistinnen und Aktivisten im Generationskonflikt mit ihren Eltern wird unter Federführung des MDR in Koproduktion mit ARD Degeto und NDR von Viafilm gedreht. Voraussichtlicher Sendetermin ist Ende 2023 im Ersten.

Schöpfer der Serie (Creator) sind Marianne Wendt und der gebürtige Hallenser Christian Schiller. "Es geht uns um die Kluft zwischen den Generationen, zwischen Kindern und Eltern. Es geht um tiefe Gräben: zwischen Jung und Alt, aber auch zwischen Halle-Neustadt und der Altstadt, zwischen Arm und Reich, zwischen Links und Rechts", beschreiben Wendt und Schiller die Intention.

Zum Inhalt: Öffentlichkeitswirksam wollen Luise (Lea Drinda) und weitere jugendliche Umweltaktivisten verhindern, dass sich der Betreiber (Jörg Schüttauf) einer Firma, die illegal Müll entsorgt, durch seine guten Kontakte in die Politik einer Verurteilung entziehen kann. Hierzu nutzt Luise die Position ihrer Mutter Catrin (Franziska Weisz) aus, die als Polizistin mit Fokus auf jugendliche Straftäter im "Haus des Jugendrechts" ermittelt und dabei in engem Austausch mit Staatsanwaltschaft und Jugendamt steht.

Johanna Kraus, Leiterin Redaktion Fernsehfilm im MDR: "Eine junge, gegenwärtige Serie mitten aus unserer Gesellschaft - das ist 'Juni'. Halle an der Saale ist für die vielfältigen Figuren der Geschichte das Zuhause, und spürbar mit ihren Geschichten verwoben. Wir begegnen mit den Jugendlichen den Widersprüchen unserer Zeit. Wir sehen, wie sich zwei Generationen in den Eltern und Jugendlichen gegenüberstehen: ohnmächtig und ratlos, aber nicht ohne Liebe."

"Juni" (AT) ist eine Koproduktion von MDR, ARD Degeto, NDR und Viafilm, gefördert durch den FFF Bayern und nordmedia. Regie führt Charlotte Rolfes. Die Kamera führt Fabian Rösler. In weiteren Rollen spielen Florian Geißelmann, Mina-Giselle Rüffer, Joshua Hupfauer, Chieloka Jairus, Han Nguyen, Shenja Lacher, Robin Sondermann, Küf Kaufmann, Natalia Rudziewicz u.v.a.

Headautoren der Serie sind Marianne Wendt und Christian Schiller, die gemeinsam mit Magdalena Grazewicz die Drehbücher geschrieben haben. Redaktionell betreut wird die sechsteilige Dramaserie von Johanna Kraus (MDR), Denise Langenhan (MDR), Christoph Pellander (ARD Degeto) und Philine Rosenberg (NDR). Produzenten sind Benedikt Böllhoff und Max Frauenknecht (beide Viafilm). Creative Producerin ist Marianne Wendt. Gedreht wird noch bis Mitte Februar 2023 in Halle und Umgebung, München und Hannover.