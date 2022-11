Eurimages Co-Production Award würdigt alle ukrainischen Filmproduzenten

Der diesjährige Eurimages Co-Production Award geht ausnahmsweise nicht nur an einen Preisträger, sondern an alle ukrainischen Filmproduzentinnen und -produzenten. Der Preis, den die European Film Academy in Zusammenarbeit mit Eurimages verleiht, wird von einer Delegation ukrainischer Produzenten, die gleichzeitig Mitglieder der Academy sind, bei der Verleihung der 35. European Film Awards am 10. Dezember in Reykjavík entgegengenommen. Der Eurimages Co-Production Award würdigt die wichtige Rolle von Koproduktionen durch die Förderung des internationalen Austauschs. Mit der diesjährigen Entscheidung, den Preis an alle ukrainischen Filmproduzenten zu vergeben, soll nicht nur die wachsende Qualität ukrainischer Produktionen in den letzten Jahren hervorheben, sondern auch ein Zeichen der kontinuierlichen Unterstützung gesetzt werden, wie es in der Ankündigung heißt.