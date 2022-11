Foto des Tages: NRW-Delegation bei den 50. International Emmys in New York

TV

In New York fand gestern Abend die Verleihung der Internationalen Emmys statt. Vor Ort dabei eine Delegation von Fernsehschaffenden aus Nordrhein-Westfalen (v.l.n.r.): Michael Souvignier (Zeitsprung), Ute Biernat (UFA Show & Factual), Jens Wolf (MMC), Leopold Hoesch (Broadview TV und iEmmys-Botschafter), Nilam Farooq, Dr. Mark Speich (Medienstaatssekretär des Landes Nordrhein-Westfalen), Pia Stutzenstein, Henning Tewes (RTL), Christiane Ruff (ITV Studios Germany), Thorsten Braun (Super RTL) und Lutz Heineking jr. (eitelsonnenschein). Als führender deutscher Fernsehstandort ist NRW seit 14 Jahren Partner der International Academy of Television Arts & Sciences. (PR-Veröffentlichung; Foto: Tobias Prasse / Film- und Medienstiftung NRW)