First Look: Felix Starcks dritte Doku "Step by Step"

Nach seinen sensationellen Erfolgen mit "Pedal the World" und Expedition Happiness" kündigt Felix Starck Doku Nummer drei an. Step by Step", über seine Koryphäen Filmproduktion produziert, erzählt die Geschichte von Felix und Valentina, die der Großstadt entfliehen und sich auf die nahende Geburt des ersten Kindes vorbereiten. Dabei geht das junge Paar Fragen nach, wie es das Kind aufwachsen sehen möchte, welche Umgebung am besten sei und welche Erfahrungen das Kino wo sammeln kann. Auf der Suche nach den Antworten auf diese Fragen, führt es die junge Familie auf die Insel Mallorca. Dort tauchen sie ein in eine neue Kultur und Lebensweise, beackern den Boden, lernen, wie man einen von der Sonne hart gegerbten und nährstoffarmen Boden durch Permakultur wieder nutzbar macht und die Natur nicht weiter durch exzessiven Raubbau ausbeutet, sondern wieder aufatmen und erblühen lässt. "Wir glauben, dass man nicht unbedingt das ganze System niederreißen muss, um ein neues aufzubauen. Es beginnt Schritt für Schritt - teilweise im eigenen Garten", äußern sich Valentina und Felix zur Ankündigung des Kinostarts. Die Auswertung von "Step by Step" erfolgt über Starcks 2017 gegründete Firma Koryphäen Film: Kinostart ist am 2. Februar 2023.