UFA Palast Düsseldorf feiert ein Jahr lang Jubiläum

"Sehen und gesehen werden, modernste Kinotechnik, gute Sicht, bequeme Sessel und vieles mehr." So kommentierte die Rheinische Post einst die Eröffnung des UFA Palasts Düsseldorf, des ersten Multiplexes der Stadt. Das liegt nun genau 25 Jahre zurück - denn am 27. November 1997 öffnete das Haus seine Türen für die Öffentlichkeit. Damals mit 2670 Plätzen in insgesamt zwölf Sälen, heute sind es 13 Auditorien, die Platz für 2850 Besucher:innen bieten; darunter die Premiumsäle UFA Lounge mit 180qm großer Leinwand (ein ehemaliger Imax-Saal) und Stage 8, der neben einer nahezu gleich großen Leinwand auch Dolby Atmos bietet und als größter Saal des Hauses über gut 500 Plätze verfügt.

Das 25-jährige Jubiläum wird man im UFA Palast nun, beginnend am kommenden Wochenende, über ein ganzes Jahr hinweg bis zum 27. Oktober 2023 feiern, wie die Betreiberfamilie Riech mitteilte. Demnach sollen an jedem 27. eines Monats die Tickets auf allen Plätzen - inklusive der beiden genannten Premiumsäle - fünf Euro kosten, ausgenommen sind nur Sonderveranstaltungen.

Zum Auftakt am kommenden ersten Advent wird im UFA Palast Düsseldorf unter anderem eine große Cosplayer-Show stattfinden, bei der sich nicht zuletzt viele bekannte Charaktere aus den "Star Wars"-Filmen und dem MCU ein Stelldichein geben werden. Zum Angebot werden unter anderem auch eine Hüpfburg sowie Glücksrad-Aktionen im Foyer zählen, zudem soll es kleine und große Preise geben, passend zu aktuellen Filmen - dabei erfahre man Unterstützung durch die Verleiher und mehrere weitere Partner, wie Frederic Riech erläutert. Und auch einen besonderen Film holt man zum Geburtstag zurück auf die Leinwand: "Der Herr der Ringe - Die Gefährten".