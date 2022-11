Autentic und OneGate Media kooperieren

"Adventure Earth" lautet der Name eines Fast Channels, der als Gemeinschaftsprojekt von Autentic und OneGate Media das Licht der Streamingwelt erblickt hat. Das neue Angebot ist auf hochwertige Dokumentationen aus den Kategorien Natur- und Tierwelt ausgerichtet und ist zunächst bei Samsung TV Plus in Großbritannien gestartet. Verhandlungen mit Vertragspartnern in weiteren Territorien sind bereits im Gang.?

Doku-Spezialist Autentic, an dem Beta Film beteiligt ist und die zur Studio Hamburg Gruppe gehörige OneGate Media wollen durch ihren ständig wachsenden Wildlife-Katalog die langfristige Versorgung des neuen Kanals sicherstellen. Während OneGate Media die technische Abwicklung übernimmt, liegen bei Autentic aufgrund der langjährigen Expertise im Veranstalten von Spartenkanälen Distribution und Programmierung von Adventure Earth.?

"Der Autentic ging es schon immer in erster Linie um erstklassige und relevante Inhalte. Daher ist die Partnerschaft mit OneGate Media und die Gründung von Adventure Earth für uns nur ein logischer Schritt. Wir freuen uns auf die Kooperation und darauf der Welt eine noch nie dagewesene Fülle von Inhalten im beliebtesten Dokumentarfilmgenre zu präsentieren", sagt Autentic-Chef Patrick Hörl zu der Zusammenarbeit.

Auch Tania Reichert-Facilides, Geschäftsführerin von OneGate Media, betont ihr Interesse an einem längerfristigen Zusammenwirken und spricht vom "erfolgreichen Start unserer Zusammenarbeit". Sie habt die Autentics "jahrelange Erfahrung im Channel-Business und in der Vermarktung von Pay-TV-Sendern" hervor und ergänzt: "Wir bringen in die Kooperation unsere starke VOD-Expertise ein. Mehr als 30 nationale und internationale Kanäle betreiben wir erfolgreich mit OneGate Media".