MUBI GO startet in Deutschland

Mit dem Beginn der neuen Spielwoche führt der Streamingdienst MUBI nun auch in Deutschland das Angebot MUBI GO ein, in dessen Rahmen Abonnent:innen jede Woche ein Kinoticket für einen ausgewählten Titel erhalten. Das Angebot startet zunächst exklusiv in Berlin in Kooperation mit der Yorck-Kinogruppe.

MUBI GO, die Kinoinitiative des Streamingdienstes MUBI, die bereits in Großbritannien, den USA und Indien etabliert ist, expandiert nach Deutschland. Wie das Unternehmen mitteilte, erhalten Nutzer:innen mit Start der neuen Spielwoche am 24. November künftig auch in Deutschland die Möglichkeit, im Rahmen ihres Abonnement wöchentlich einen handverlesenen Film auf der großen Leinwand zu erleben. Eine erhebliche Einschränkung gibt es zum Deutschland-Launch indes noch: MUBI GO startet zunächst nur in Berlin - und in exklusiver Kooperation mit der Yorck-Kinogruppe, wo die Tickets in sämtlichen 14 Kinos der Arthouse-Kette einlösbar sein werden. Eine Ausweitung auf andere Städte ist demnach bis Ende 2023 geplant.

Erster Titel für MUBI GO ist der an diesem Tag bundesweit startende Film Bones and All", der seine Weltpremiere im September bei den Internationalen Filmfestspielen von Venedig gefeiert hatte. Bereits angekündigt wurden zudem Call Jane" und Aftersun", letzteren Film bringt MUBI am 15. Dezember selbst als Verleih in die Kinos.

Die Möglichkeit, jede Woche einen neuen Film zusätzlich zu den gut 1100 auf der Plattform verfügbaren Titeln auf der Leinwand zu entdecken, soll MUBI-Mitgliedern der Mitteilung zufolge "für begrenzte Zeit" zum aktuellen monatlichen Abopreis von 11,99 Euro zur Verfügung stehen; zu Art und Umfang eines späteren Aufpreises wurden zunächst noch keine Angaben gemacht.

Lysann Windisch, Director of Distribution bei MUBI Germany, erklärt zum Start von MUBI GO: "Als frühere Theaterleiterin und Kinoliebhaberin, für die Filme auf der großen Leinwand immer noch ein wunderbares, gemeinsames Erlebnis bedeuten, freue ich mich sehr, dass wir in Deutschland mit MUBI GO loslegen. Das Angebot hat sich bereits in einigen Ländern bewährt, den Abonnent:innen deutlichen Mehrwert für ihre Gebühr beschert, den Kinos mehr Besucher:innen und den Filmen eine größere Aufmerksamkeit gebracht. MUBI GO ist ein klassisches Win-Win-Szenario, weshalb wir bereits am Ausbau des Angebots in andere Städte und Regionen Deutschlands arbeiten."

In Großbritannien, den USA und Indien arbeitet man nach Unternehmensangaben für MUBI GO mittlerweile mit über 250 Kinos zusammen, die zusammen über mehr als 600 Leinwände verfügen; bislang seien mehr als 100.000 Tickets für Filme aus dem MUBI-GO-Angebot eingelöst worden.

Die wöchentliche Filmauswahl bei MUBI GO beschränkt sich laut MUBI nicht nur auf Titel des eigenen Katalogs, sondern werde auch "herausragende Arthouse-Filme aller möglichen Verleihunternehmen" beinhalten. Tickets werden über die MUBI-GO-App eingelöst, was je nach Verfügbarkeit für jede Vorstellungszeit in teilnehmenden Spielstätten (außer im Rahmen von Sonderveranstaltungen) möglich ist; die Einlösung kann allerdings nur an der Abendkasse erfolgen, Reservierungen sind nicht möglich.