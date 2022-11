Christiane Ruff beehrt den Fernsehsalon

Das deutsche Unterhaltungsfernsehen steht im Zentrum der fünften Ausgabe des "Fernsehsalons", der Gesprächsreihe der Deutschen Kinemathek Berlin. Zu Gast ist Produzentin Christiane Ruff, die seit 2014 als Geschäftsführerin an der Spitze der ITV Studios Germany steht. Die mehrfach ausgezeichnete Show- und Comedyexpertin, u.a. für "Ich bin ein Star, holt mich hier raus" oder Nikola", unterhält sich am 5. Dezember mit Klaudia Wick von der Kinemathek über Mut zum Trash, Lust an Eskapismus und Experimente, die auch mal daneben gehen.

Das Gespräch wird aufgezeichnet und ist online ab 10. Dezember auf www.deutsche-kinemathek.de zu sehen. Bisherige Gäste des Fernsehsalons waren Schauspielerin und Comedy-Queen Maren Kroymann, Regisseurin und Autorin Julia von Heinz, TV-Moderatorin Dunja Hayali sowie Krisen- und Kriegsreporterin Katrin Eigendorf.