Komisches gewinnt bei First Steps Masterclass

Die Gewinner der First Steps Masterclass stehen fest. Vier auch komische Stoffe überzeugten. 14 Nachwuchsfilmschaffende hatten im Rahmen des Events am vergangenen Wochenende ihre Ideen für einen Kinofilm fürs große Publikum entwickelt und vorgestellt.Sonja Halbherr, Director Local Productions Marketing, Warner Bros., Casting Director Nina Haun und Drehbuchautor, Produzent und Regisseur Oliver Ziegenbalg halfen ihnen dabei. Die Jury, bestehend aus Wiebke Andresen, Gechäftsführerin Nordfilm, Sascha Gottschalck, Director Business Affairs & Film Politics, Seven, Julia Hayungs, Manager Local Productions, Warner Bros, und Ceylan Yildirim, ausführende Produzentin bei UFA Fiction wählten Anna Dimitrovas Homewrecker", eine Komödie über die große Liebe und zweite Hochzeit, Maximilian Kaufmanns und Tobias Kerbers "Max & Moritz", einen Rachethriller um sieben Streiche, Martha Münders "Mother: Blessing", eine gesellschaftspolitische Dramedy übers Frausein und Henning Backhaus' "The Incredibly Dangerous Adventures of Ingbert Socke", einen Animationsfilmüber eine heldenhafte Socke aus. Sie erhalten einen Exposévertrag in Höhe von 5.000 Euro. Die Ideen werden entwickelt für UFA, Studio Hamburg, Warner, und Seven.One Entertainment Group, die mit dem Nachwuchsfilmpreis First Steps das Event veranstalteten. Es fand zum vierten Mal statt.