GZSZ-Spinoff "Leon" geht im Januar weiter

Zum Start in das neue Jahr gibt es vom GZSZ-Spinoff "Leon" auch einen neuen Spielfilm in der Primetime auf RTL.

Dass das GZSZ-Spinoff "Leon" mit Daniel Fehlow und Susan Sideropoulos in den Hauptrollen weitergeht, ist seit September bekannt. Nun hat RTL Deutschland die Spielfilm-Fortsetzung "Leon - Kämpf um deine Liebe" im Free-TV auf den 11. Januar in die RTL-Primetime programmiert. Ab dem 4. Januar ist der Film bereits auf der Streaming-Plattform RTL+ abrufbar.

Neu zum Cast der Leon-Fortsetzung zählen u. a. Sarah Hannemann (als Michelle) und Daniel Roesner (als Michelles Freund Jan). Weiterhin mit dabei sind aus der ersten Staffel Kathrin Osterode (als Elli), Frederic Heidorn (als Conny), Tim Olrik Stöneberg (als Matti) und Joey Altmann (als Oskar).

Zur Handlung: Während Leon und Sarah ihre Hochzeit planen, steht eine Überraschung vor der Tür! Sarahs vor 30 Jahren verschwundener Bruder Jan kehrt nach Engelshoop zurück. Doch so sehr Leon ihr das Glück wünscht, irgendwas lässt ihn an Sarahs Bruder zweifeln. Warum taucht er nach so langer Zeit wirklich wieder auf? Was will er von Sarah? Das führt zu heftigem Streit zwischen beiden.

Auch die Fortsetzung wird von UFA Serial Drama produziert. Produzentin von "Leon - Kämpf um deine Liebe" ist Annette Herre, Producerin Claudia Danne. Das Drehbuch stammt von Nina Blum. Regisseur ist Klaus Knoesel, die Kamera führt Florian Licht. Die Redaktion seitens RTL liegt bei Christina Pachutzki. Verantwortlich und Executive Producerin beim Sender ist Christiane Ghosh.