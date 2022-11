Axel Ranisch gibt Seriendebüt

Für SWR und ARTE entsteht "Nackt in Berlin", das Seriendebüt von Axel Ranisch, das von Studio TV Film produziert wird und dessen Dreharbeiten am Wochenende zu Ende gingen. "Nackt in Berlin" heißt auch Ranischs Roman, in dem zwei jugendliche Außenseiter ihren Schuldirektor in dessen Hightech-Wohnung festsetzen und auf dem das Drehbuch für die sechs 45-minütigen Folgen basiert. Ranisch konnte dabei wieder auf die Unterstützung seines Weggefährten Sönke Andresen zählen, mit dem er u.a. bei seinem aktuellen Kinofilm Orphea in Love" oder seinen beiden Impro-"Tatorten" für den SWR zusammenarbeitete.

Lorenzo Germeno und Anh Khoa Tran spielen die beiden Jugendlichen, Thorsten Merten den Schuldirektor. In weiteren Rollen agierten Christina Große, Devid Striesow, Alwara Höfels, Heiko Pinkowski, Sidney Fahlisch, Kathrin Angerer, Serafin Mishiev, Stephan Luca, Thandi Sebe und Leander Lesotho vor der Kamera von Dennis Pauls. In den weiteren Departments sind u.a. Milenka Nawka, Federico Neri und Kjell Peterson (alle Schnitt), Martina Eisenreich (Musik), Josefine Lindner (Szenenbild), Maxi Munzert (Kostümbild) und Lisa Stutzky (Casting) im Einsatz.

Produzentin von "Nackt über Berlin" ist Milena Maitz, Producer Fabian Pöhlmann. Die redaktionelle Verantwortung liegt bei Katharina Dufner vom SWR und ARTE-Fictionchefin Claudia Tronnier. "Nackt über Berlin" soll im kommenden Jahr bei ARTE und der ARD zu sehen sein.