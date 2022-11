"The Ordinaries" gewinnt in Wiesbaden

Festivalliebling "The Ordinaries" von Sophie Linnenbaum hat beim Exground Filmfest in Wiesbaden den Hauptpreis im Deutschen Langfilm-Wettbewerb, "Das Brett", gewonnen. Die Entscheidung darüber fällte das Publikum.

Die Gewinner der Kurzfilm-Wettbewerbe, international und national, heißen Sierra" von Sander Joon aus Estland beziehungsweise "Better Half" von Jürgen Heimüller. Die Jugendjury im Internationalen Jugendfilm-Wettbewerb kürte Beautiful Beings" des isländischen Regisseurs Guðmundur Arnar Guðmundsson zum Sieger. Im Wiesbadener Jugendfilm-Wettbewerb setzte sich Marie Engelmann mit ihrem Kurzspielfilm "Wackelkontakt" durch.

Insgesamt wurden bei der 35. Ausgabe des Festivals Wert- und Sachpreise im Wert von über 15.000 Euro vergeben. Alle Preisträger sind hier zu finden. Ab dem 21. November gibt es einen Großteil der Filme für wenige Tage über eine On-Demand-Plattform im Stream zu sehen. Die 36. Ausgabe findet vom 17. bis 26. November 2023 statt. Länderfokus ist Chile.