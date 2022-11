Sean Anders zu "Spirited": "Volle Punktzahl für Apple"

Seit Ende letzter Woche läuft auf Apple TV+ das aufwändige Weihnachtsmusical Spirited" mit Will Ferrell und Ryan Reynolds. Wir nutzten die Gelegenheit, uns mit Regisseur Sean Anders über seine bislang ambitionierteste Arbeit zu unterhalten.

Vier Jahre nach Plötzlich Familie" melden Sie sich mit "Spirited" zurück. Haben Sie diese Zeit ausschließlich mit diesem Projekt verbracht?

SEAN ANDERS: Einer der Gründe, warum wir nicht schneller in die Pötte kamen, war, wie Sie sich denken können, Covid. Dazu kommt, dass es ein Musical ist, ein Film mit vielen Effekten. Das ist einfach zeitintensiver, in der Planung wie auch der Umsetzung. Zwischenzeitlich habe ich mit meinem Schreibepartner John Morris auch noch an anderen Drehbüchern gearbeitet. Aber dann war "Spirited" der Stoff, der grünes Licht erhielt.

Sie haben sich der altbekannten Weihnachtsgeschichte von Dickens angenommen, die schon oft verfilmt wurde. Warum war das der richtige Stoff für Sie?

SEAN ANDERS: Das war gar nicht einmal die Grundidee gewesen. Am Anfang stand ein Gespräch zwischen John und mir, bei dem wir zu dem Schluss kamen, dass bei Dicken eigentlich gar nicht Scrooge die Hauptfigur ist, sondern tatsächlich die drei Geister, die ihn heimsuchen. Sie sind es, die eine Mission haben und eine Aufgabe erledigen müssen. Das führte dazu, dass wir rumspannen, wie viel Arbeit für eine solche massive Operation wohl hinter den Kulissen geleistet werden muss. Eines führte zum anderen, und irgendwann hielt einer von uns inne und sagte: Wäre das nicht eine tolle Idee für ein Musical! Voilá!

Wie alle Ihre Arbeiten ist auch "Spirited" ein sehr unterhaltsamer Film. Aber es ist gewiss auch Ihr bislang ambitioniertes Werk.

SEAN ANDERS: Definitiv. Oft kam es uns so vor, als würden wir zwei Filme gleichzeitig machen. Es gab einfach irre viele bewegliche Teile, die erst einmal umgesetzt und dann zusammengefügt werden mussten. Die Songwriter, die Choreographen, die Tänzer und ihr gesammelter Beitrag. Das sind ja alles Dinge, die man normalerweise gar nicht hat, wenn man einen Film realisiert. Ein Beispiel: Für die Musicalnummern brachten wir extra einen Beleuchtungsdesigner von Broadway mit an Bord. Es gab eine ganze Reihe von Abteilungen, die man sonst gar nicht brauchen würde. Was man sonst an einem Tag umsetzen kann, nahm hier vier oder fünf Tage in Anspruch. Aber es hat auch irre viel Spaß gemacht, gerade wegen des gewaltigen Aufwands.

Wie bei allen Ihren Filmen haben Sie wieder mit John Morris das Drehbuch geschrieben. Wie sieht ihre Methode aus?

SEAN ANDERS: Viel Zeit verbringen wir damit, einfach nur in einem Raum zu sitzen und miteinander zu reden. Hier war es tatsächlich so, dass wir eigentlich über ein anderes Drehbuch sprachen, als wir die Idee zu "Spirited" hatten. Dann lege ich los, schreibe ein paar Seiten, die wir dann miteinander besprechen. Dann ist er dran. Das funktioniert recht gut. Finden zumindest wir.

Wie haben Sie die Songs in das Drehbuch eingearbeitet? Stand da einfach nur "Jetzt kommt ein toller Song" oder war das schon präziser ausgearbeitet?

SEAN ANDERS: Wir hatten noch nie an einem Musical gearbeitet. Aber nach der Analyse anderer Musicals, die wir mochten, kamen wir zu dem Schluss, dass Songs immer dann zum Einsatz kommen, wenn man den wichtigen emotionalen Momenten der Geschichte Nachdruck verleihen will. In die erste Fassung haben wir an den Stellen, an denen es uns richtig erschien, Lieder eingebaut und sie mit ganz simplen Texten versehen, nur um eine Ahnung zu vermitteln, was uns vorschwebte und worum es gehen sollte. Als Benj Pasek und Justin Paulals Songwriter dazukamen, stimmten sie uns weitestgehend mit uns überein, wo wir die Songs eingebaut hatten. Aber sie hatten auch Vorschläge, an der einen oder anderen Stelle auf einen Song zu verzichten, dafür aber an anderen Stellen wiederum ein Lied einzubauen. Das haben wir dann gemeinsam umgesetzt.

In den klassischen Musicals ist es meist so, dass Figuren dann anfangen zu singen, wenn der Moment emotional so aufgeladen ist, dass Worte nicht mehr ausreichen.

SEAN ANDERS: Das trifft es sehr gut, finde ich. Ich denke, dass das bei uns auch meistens der Fall war. Große Emotion, bumm, ein Song! Wir haben entdeckt, dass Songs auch ein guter Kniff sein können - wie im Fall von "The View from Here", der von Octavia Spencer gesungen wird -, das Gefühlsleben einer Figur zu verbalisieren, ein gesungener innerer Monolog.

War es leicht, Benj Pasek und Justin Paul, die zwei aktuell wohl meistgefragten Musical-Songwriter, für den Stoff zu begeistern?

SEAN ANDERS: Wir mussten keine große Überzeugungsarbeit leisten. Ihnen gefiel die Idee, das Konzept des Films. Gleich nach unserem ersten Treffen stand eigentlich fest, dass sie es machen wollten.

Will Ferrell und Ryan Reynolds haben sehr unterschiedliche Ansätze als Schauspieler. Was gab Ihnen das Vertrauen, dass die Kombination funktionieren würde?

SEAN ANDERS: Wissen tut man es immer erst, wenn man den Film dreht. Aber wir haben uns keine Sorgen gemacht, sonst hätten wir nicht mit ihnen gearbeitet. Ihre Chemie stimmte gleich beim ersten gemeinsamen Treffen. Stimmt schon, ihre Ansätze sind sehr verschieden. Aber es stimmt auch, dass diese Ansätze sich gut ergänzen. Sie wollten auch gerne zusammenarbeiten. Und für uns war es pure Magie, ihnen zuzusehen.

Sie haben alle Ihre bisherigen Filme als große Kinoveröffentlichungen für Paramount gemacht. "Spirited" entstand für Apple, wird also keinen regulären Kinostart haben - ausgerechnet Ihr größter Film bisher.

SEAN ANDERS: Wir haben den Stoff als Kinofilm konzipiert. Aber dann ist es einfach so, dass wir bei der Suche nach einem Partner an alle möglichen Türen klopfen und sehen, wer am meisten interessiert ist. Machen wir uns nichts vor: "Spirited" ist ein großer Film, aber er ist nicht "Star Wars", es ist kein Live-Action-Remake, es ist kein Franchise-Stoff mit einem eingebauten Publikum. Und wenn man das nicht hat, wird die Luft im gegenwärtigen Klima schnell eng. Wir waren also ganz offen bei unserer Suche nach einem Partner, der Lust darauf hatte, diesen aufwändigen Stoff zu finanzieren und unsere Vision zu unterstützen. Apple war sofort interessiert, sie suchten nach einem großen Weihnachtsstoff für ihre Plattform. Und, und das lag mir sehr am Herzen, ihnen gefiel die Idee, den Film simultan auch ins Kino zu bringen. Wer "Spirited" auf der großen Leinwand sehen will, zumindest in den USA, der kann das auch tun. Keine Frage, da entfaltet der Film seine Wirkung am besten.

War die Arbeit mit Apple anders als mit einem traditionellen Studio?

SEAN ANDERS: In manchen Dingen ja, in anderen Dingen nein. Für uns zählte, dass sie uns von Anfang unterstützt haben. Natürlich haben sie nicht immer alles sofort abgesegnet, das gehört nun einmal zum Geschäft. Aber sie haben uns durchgehend den Rücken gestärkt. Ich werde von Kollegen oft gefragt, wie es denn war, mit Apple zu arbeiten. Ich sage dann: Von mir kriegen sie die volle Punktzahl. Einen besseren Partner hätten wir uns nicht vorstellen können.

Das Gespräch führte Thomas Schultze.