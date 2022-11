Einschaltquoten: "Wetten, dass..?" vor "Tatort" und Fußball-WM

Der Showklassiker "Wetten, dass..?" war am Samstagabend zurück und räumte im ZDF ab, während sich der Auftakt der Fußball-WM in Katar am Sonntag noch schwer tat. Da wurde deutlich lieber "Tatort" geschaut.

Obwohl die Fußball-WM in Katar mit dem Eröffnungsspiel des Gastgebers gegen Ecuador startete, hat der Sonntag dem Dresdner "Tatort: Katz und Maus" in der ARD gehört. Die neue Folge kam auf 9,25 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer und einen Marktanteil von 29,8 Prozent. Bei der Fußball-WM bleibt die Frage, ob die "nur" 6,21 Millionen Zuschauenden im ZDF der Attraktivität der Partie, der frühen Uhrzeit um 17 Uhr oder dem allgemeinen Klima gegen dieses Turnier im Wüstenstaat geschuldet sind. Das wird dann der heutige Tag mit dem Abendspiel zwischen USA und Wales vielleicht schon zeigen. Eine neue Folge von "Das Traumschiff: Lappland" hatte um 20.15 Uhr im ZDF 6,14 Millionen Zuschauende und 19,8 Prozent Marktanteil.

Bei den 14- bis 49-Jährigen lag auch der "Tatort" bei der Zuschauerzahl vorne. 25,4 Prozent der Jüngeren schauten durchschnittlich zur Primetime zu. Das WM-Eröffnungsspiel hatte 33 Prozent, "Das Traumschiff" kam zur Primetime auf 13,1 Prozent. Auf RTL hatten die "Ninja Warrior Germany" zur besten Sendezeit 9,7 Prozent. Vox konnte mit "Kitchen Impossible" und 8,4 Prozent punkten, während sich "ran Football" zur besten Sendezeit in diesem Konkurrenzumfeld auf ProSieben schwer tat und erst zur späten Stunde richtig in Fahrt kam. Ab 22.20 Uhr ging da der Zielgruppen-Marktanteil immerhin auf 8,7 Prozent hoch.

Am Samstagabend wurde für den inzwischen wieder alljährlichen "Wetten, dass..?"-Showklassiker mit Thomas Gottschalk der Platz geräumt. Beim großen Comeback 2021 waren es 13,8 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer und der Retro-Wahn war geboren. Nun sahen immer noch herausragende 10,09 Millionen Menschen in Deutschland zu, was einem Fabel-Marktanteil von 39,5 Prozent entspricht. Bei den 14- bis 49-Jährigen war der Anteil mit 43,7 Prozent sogar noch besser. Wie schon am Donnerstag hatte die ARD ihr Primetime-Programm wegen "Das Netz - Prometheus" kurzfristig umgestellt. Der österreichische Teil des internationalen Serienprojekts lief wegen enttäuschender linearer Quoten nicht mehr 20.15 Uhr, sondern kurz vor Mitternacht mit unter fünf Prozent Marktanteil. Die eingesprungenen "Toten am Meer" zur Primetime brachten dem Ersten immerhin 3,14 Millionen Zuschauende.

Bei den Jüngeren hatten "Kingsman: The Golden Circle" auf ProSieben um 20.15 Uhr 7,5 Prozent, "Harry Potter und der Stein der Weisen" auf Sat.1 7,4 Prozent und anschließend "Promi Big Brother" zur späten Stunde tolle 14,7 Prozent. RTLs "Die faszinierendsten Tiergeschichten" hatte nur 5,6 Prozent.

Am Freitagabend hat die neue ZDF-Krimi-Reihe "Jenseits der Spree" den Staffelstab auf ihrem Sendeplatz an "Die Chefin" übergeben, die mit 5,6 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern und einem Marktanteil von 21 Prozent noch einen drauf packte. Insgesamt hatte der Sender einen Marktanteil von 15,8 Prozent, wobei auch traditionell "SOKO Leipzig", "heute-show", die Nachrichten, die Vorabendserien wie "Die Rosenheim-Cops" und das "ZDF Magazin Royale" ablieferten. In der ARD hatte um 20.15 Uhr "Zurück aufs Eis" 3,03 Millionen Zuschauende und 11,1 Prozent Marktanteil. Bei den Jüngeren hat sich in die Phalanx aus "Ninja Warrior Germany" auf RTL mit 16,5 Prozent zur Primetime und "ZDF Magazin Royale" zur späten Stunde mit 20,5 Prozent die neugestartete "Promi Big Brother"-Staffel auf Sat.1 dazugesellt - 12,4 Prozent der 14- bis 49-Jährigen blieben die drei Stunden am Stück dran.