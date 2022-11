Ben Affleck und Matt Damon gründen Artists Equity

Die beiden langjährigen Freunde und Produktionspartner Ben Affleck und Matt Damon haben eine neue Produktionsfirma gegründet. Mit Artists Equity will das Duo kreative Visionen von etablierten wie aufstrebenden Filmemachern fördern und langfristige Partnerschaften aufbauen. Vor allem geht es ihnen um eine gerechtere Gewinnbeteiligung für die Kreativen.

Die beiden langjährigen Freunde und Produktionspartner Ben Affleck und Matt Damon haben eine neue Produktionsfirma gegründet. Mit Artists Equity will das Duo kreative Visionen von etablierten wie aufstrebenden Filmemachern fördern und langfristige Partnerschaften aufbauen. Redbird Capital Partners ist als Finanziers an Bord. Bei Artists Equity kommt es Affleck und Damon laut "Deadline" darauf an, leistungsbezogene Anreize für Filmschaffende und -crews zu schaffen, die allen Teilnehmern der Produktionswertschöpfungskette eine Gewinnbeteiligung ermöglichen. Und außerdem einen besseren Blick auf die Auswertung und Reichweite der hergestellten Inhalte zu werfen.

Das erste Projekt, das unter Artists Equity entsteht, ist ein Spielfilm über die Entstehung der kultisch verehrten Marke Air Jordan, bei dem Affleck als Regisseur verantwortlich zeichnet und neben Damon auch vor der Kamera zu sehen sein wird. Partner sind Amazon Studios, Skydance Sports und Mandalay Pictures. Dieser Film sowie zwei weitere sollen 2023 veröffentlicht werden. Ben Affleck fungiert bei Artists Equity als Chief Executive Officer, Matt Damon als Chief Content Officer. Michael Joe, der bei STX Films und Universal Pictures arbeitete, kommt als Chief Operating Officer an Bord.