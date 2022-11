KINOCHARTS DEUTSCHLAND: Panther zeigt Krallen

Klare Sache für "Black Panther: Wakanda Forever", der in den deutschen Charts mühelos den ersten Platz verteidigte. Direkt dahinter konnte sich Karoline Herfurth für "Einfach mal was Schönes" über den zweiten guten Start in diesem Jahr freuen.

DER SPITZENREITER

Auch an Wochenende zwei ist Black Panther: Wakanda Forever" die klare Nummer eins in den deutschen Kinos. Von Donnerstag bis Sonntag kam der Marvel-Hit auf 300.000 Zuschauer und 3,5 Mio. Euro Umsatz und lag damit, gemessen an den Zahlen vom Donnerstag, am oberen Limit seiner Blockbustermöglichkeiten. Gesamt hat der Film von Ryan Coogler damit bereits die 900.000-Besucher-Marke passiert und liegt damit etwa 100.000 Besucher besser als der erste Teil von 2018.

DIE WEITEREN TITEL DER TOP 5

Direkt dahinter landet Karoline Herfurth ihren zweiten Hit in den deutschen Kinos in diesem Jahr nach Wunderschön", der nächste lokale Hit von Warner Bros: Einfach mal was Schönes" hat einen guten Start auf Platz zwei mit 120.000 Besuchern und 1,2 Mio. Euro Umsatz in 645 Kinos - "Wunderschön" war im Februar allerdings spürbar stärker gestartet mit 210.000 Ticketverkäufen. Platz drei gehört dem auch an Wochenende vier unverändert zugkräftigen "Rheingold", der es auf 91.000 Kinogänger und 950.000 Euro Umsatz brachte. Gesamt hat der Film von Fatih Akin bereits die 800.000-Zuschauer-Marke passiert und ist hiermit der drittstärkste Titel des Regisseurs. Nur Tschick" und Soul Kitchen" liegen in seiner Karriere noch besser. Auf Platz vier wartet mit der pechschwarzen Horrorkomödie The Menu" mit Ralph Fiennes bereits der nächste Neustart, der in 295 Kinos gut loslegte mit 650.000 Euro Umsatz bei knapp 70.000 Kinogängern. Dahinter konnte der weiter sensationell starke Die Schule der magischen Tiere 2" mit 75.000 Ticketverkäufen zwar bessere Besucherzahlen vermelden, lag aber mit 560.000 Euro Einspiel doch hinter "The Menu". Gesamt hält der deutsche Hit bei 2,2 Mio. Zuschauern.

DIE WEITEREN NEULINGE DER TOP 20

Auf Platz elf findet sich der Kinderfilm Ein Weihnachtsfest für Teddy", der in 336 Kinos 27.500 Kids begeistern und 205.000 Euro umsetzen konnte. Außerdem neu in den Top 20: The Magic Flute - Das Vermächtnis der Zauberflöte" von Florian Sigl startet auf Platz 14 in 300 Kinos mit 20.000 Besuchern und 170.000 Euro Umsatz; auf Platz 19 findet sich die Doku Hallelujah: Leonard Cohen, A Journey, A Song", die in 71 Kinos mit 8250 Zuschauern und 76.000 Euro Kasse anlief.

DIE WEITEREN DEUTSCHEN PRODUKTIONEN DER TOP 20

Hui Buh und das Hexenschloss" ist auch am dritten Wochenende auf Platz sechs sehr gut dabei und schaffte es bei 67.500 Besuchern auf ein Einspiel von 520.000 Euro. Gesamt hat der Film von Sebastian Niemann die 300.000-Besucher-Marke geknackt. Dahinter holte sich Der Nachname" bei 45.000 verkauften Eintrittskarten ein Einspiel von 420.000 Euro. Die Komödie von Sönke Wortmann nähert sich gesamt der 700.000-Zuschauer-Marke. Triangle of Sadness" hielt sich auch am sechsten Wochenende in der Top ten und kam auf 21.000 Ticketverkäufe und 210.000 Euro Umsatz. Gesamt wurde der Cannes-Gewinner bereits von mehr als 300.000 Besuchern gesehen. Und auf Platz 15 findet sich Die Mucklas und wie sie zu Pettersson und Findus kamen" mit 17.000 verkauften Tickets und 120.000 Euro Kasse. Gesamt hat der Kinderfilm die 200.000-Besucher-Hürde übersprungen.

Gesamt kamen die Filme der Top 20 auf eine Mio. gelöste Tickets und ein Einspiel von zehn Mio. Euro.